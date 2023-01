Niederösterreich: Hochspannung vor Schicksalswahl im ÖVP-Kernland

Drei Landtagswahlen stehen 2023 auf dem Programm. Mit Niederösterreich macht am Sonntag das größte Bundesland mit exakt 1.288.838 Wahlberechtigten den Anfang. Am 5. März folgt Kärnten und am 23. April Salzburg. Geht es nach den Meinungsforschern, dann sind bei Oberösterreichs östlichen Nachbarn zwei grundsätzliche Fragen schon vor dem Urnengang beantwortet: Die ÖVP von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird auch die letzte absolute Mehrheit in einem Bundesland verlieren.