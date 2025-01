Niederösterreich: Blaues Plus, schwarzes Minus?

Der Wahlreigen nimmt kein Ende. Am Sonntag entscheidet sich in einer Stichwahl, wer Linzer Bürgermeister wird. Im Nachbarbundesland Niederösterreich werden am selben Tag in 568 der 573 Gemeinden die Kommunalvertreter gewählt. Im Unterschied zu Oberösterreich gibt es hier keine Bürgermeister-Direktwahl: Die Mehrheit im Gemeinderat entscheidet, wer Ortschef wird.