Niederösterreich: Antiteuerungspaket und Sparideen

In Niederösterreich hat der Landtag am Montag einstimmig ein vorgezogenes Antiteuerungspaket beschlossen. Die Maßnahmen sollen insgesamt 312 Millionen Euro an Entlastung für die Bevölkerung bringen.

Ganz oben steht ein Strompreisrabatt von elf Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent des durchschnittlichen Haushaltsverbrauchs. Von der EVN erwarte man sich zusätzlich etwa eine Gutschrift für zwei Monate Gratisstrom, erklärte VP-Landesklubchef Klaus Schneeberger.

Außerdem werden der Heizkostenzuschuss verdoppelt, die Pendlerhilfe aufgestockt und die Einkommensgrenzen für Wohnbeihilfe und -zuschuss erhöht. Bereits in der Vorwoche wurde ein Schulstartgeld in der Höhe von 100 Euro beschlossen.

Dunkle Schaufenster

Der niederösterreichische Landeshauptmann-Stv. Stephan Pernkopf (VP) sprach sich unterdessen für die Einführung einer "Sperrstunde" für unnötigen Energieverbrauch aus. Bei Einkaufszentren, Parkplätzen sowie Schaufenstern sei "eine Lichtsperrstunde in Krisenzeiten zu überlegen", sagte Pernkopf. Im untergeordneten Straßennetz müsse geprüft werden, wo die Verkehrssicherheit trotzdem hoch bleibt, wenn Laternen gedimmt oder abgeschaltet werden, sagte NÖ-Gemeindebundpräsident Johannes Pressl. Im Land sei schon beinahe jede zweite Laterne auf LED umgestellt worden.

Der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz forderte Pfarren auf, wo immer es möglich ist, auf Außenbeleuchtung in den Nachtstunden zu verzichten.

Einen Schritt, den in Wiener Neustadt die Pfarren sowie die Stadt und die Militärakademie bereits gesetzt haben. Seit der Vorwoche ist etwa bei Sehenswürdigkeiten, im Landhausviertel, bei Theater und Kliniken die abendliche Beleuchtung ausgesetzt.