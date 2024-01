Neuwahlanträge abgeschmettert, Regierung übt sich in Harmonie

Es war einer der raren Momente im Parlament, wo sich mit zunehmender Redezeit auch der Applaus steigerte. Die FPÖ hatte eine "Aktuelle Stunde" über den ORF beantragt. FP-Chef Herbert Kickl nannte die neue ORF-Haushaltsabgabe eine "Massengeldstrafe" und versprach, sie als Kanzler abzuschaffen. Zudem kritisierte er die mangelnde Objektivität des ORF.

Die wunderbare Welt des Herbert Kickl

Kurz danach trat SP-Klubchef Philip Kucher ans Rednerpult. "In der wunderbaren Welt des Herbert Kickl gibt es außer FPÖ-TV keine Medien mehr", witzelte er. Er las kritische Fragen aus FPÖ-TV vor wie "Was ist das Geheimnis deines Erfolges, Herbert Kickl?". Die Abgeordneten von ÖVP, Grünen und Neos begannen zu applaudieren, laute Lacher waren zu hören. Schließlich erinnerte er Kickl noch daran, dass dieser drei Jahre lang als FP-Generalsekretär zusätzlich zu seinem Mandat 10.000 Euro pro Monat erhalten habe. Der Umstand sei bekannt, weil unabhängige Medien dies aufgezeigt hätten, sagte Kucher unter großem Beifall. Die Rede zum Nachschauen:

FP-Generalsekretär Christian Hafenecker, der auf Kucher folgte, war etwas verblüfft und sprach von einer Villacher Faschingsrede. Dabei hätten SPÖ und FPÖ an diesem Plenartag dasselbe Ziel verfolgt. Beide Parteien brachten einen Neuwahlantrag ein, doch fand sich keine Mehrheit.

Stattdessen bekräftigten der grüne Vizekanzler Werner Kogler und EU-Ministerin Karoline Edtstadler (VP) nach dem Ministerrat, die Legislaturperiode bis zum Ende im September abarbeiten zu wollen. Das Regierungsprogramm beinhalte, dass "wir auch was hackeln", sagte Kogler. Man werde die Zeit, die noch zur Verfügung steht, intensiv nützen, erklärte auch Edtstadler.

Informationsfreiheit fixiert

Die beiden konnten am Mittwoch im Parlament den Beschluss eines Gesetzes feiern, über das viele Jahre erfolglos verhandelt worden war. Das Amtsgeheimnis wird im September 2025 nach 100 Jahren abgeschafft, die Bürger erhalten ein Recht auf Information. Der Staat wird transparenter. Öffentliche Stellen müssen künftig Informationen von allgemeinem Interesse wie Gutachten, Studien und Verträge von sich aus veröffentlichen. Auch staatsnahe Unternehmen werden zur Transparenz verpflichtet.

ÖVP und Grüne bedankten sich auch bei der SPÖ. Ohne deren Zustimmung hätte das Gesetz nicht mit der nötigen Zweidrittelmehrheit beschlossen werden können.

Eingeläutet wurde im Parlament auch der EU-Wahlkampf. In der Europadebatte sprachen unter anderen die EU-Parlamentarier Othmar Karas (er tritt für die ÖVP nicht mehr an), Evelyn Regner (SP), Harald Vilimsky (FP) und Monika Vana (Grüne) sowie die EU-Spitzenkandidaten Reinhold Lopatka (VP) und Helmut Brandstätter (Neos). Dabei ging es vor allem um die europäische Sicherheitspolitik und den Einfluss Russlands. Vilimsky warf der Bundesregierung die EU-Sanktionen gegen Russland vor. Brandstätter konterte: Kickl wolle Österreich an Russlands Wladimir Putin ausliefern.

