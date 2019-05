Neuwahl: SPÖ hält sich mit Misstrauensantrag immer noch bedeckt

Die Entscheidung werde erst in der Klubsitzung Montagfrüh fallen, hieß es vor dem Parteipräsidium am Sonntagabend. Es deutete aber alles Richtung Misstrauen.

Entsprechende kritische Äußerungen über Kurz und sein Agieren in der türkis-blauen Koalition, speziell aber auch seit Bekanntwerden des Ibiza-Videos, kamen vor der Sitzung etwa von Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig oder dem niederösterreichischen SP-Chef Franz Schnabl.

"Dieser Kanzler soll gefälligst seine Verantwortung übernehmen", meinte auch die SPÖ-Delegationsleiterin im Europaparlament, Evelyn Regner. Der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer forderte ebenfalls ein Misstrauensvotum, sparte nach dem EU-Wahlergebnis aber auch nicht mit Selbstkritik ("Scheißergebnis für die Sozialdemokratie in ganz Europa") und zeigte so etwas wie Bewunderung für Kurz: "Er gewinnt jede Wahl, egal, was er tut." An Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wollte niemand rütteln.

Über das Agieren im Nationalrat am Montag will die SPÖ in ihrer Klubsitzung um 9 Uhr entscheiden, nachdem zuvor um 8 Uhr das Klubpräsidium zusammengetreten ist. Noch vorher soll es eine Wortmeldung von Partei- und Klubchefin Pamela Rendi-Wagner dazu geben, dem Vernehmen nach via Social Media.

Möglich scheint aber auch, dass sich die SPÖ auch am Montag mit einer Festlegung Zeit lassen könnte. SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried verließ die Sitzung früh und erklärte, dass Kurz ja zunächst Rede und Antwort stehen werde: "Dann werden wir entscheiden."

Hofer rechnet mit SP-Misstrauensantrag gegen ganze Regierung

Der designierte FPÖ-Obmann Norbert Hofer rechnet damit, dass bei der Nationalratssitzung am Montag ein Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung durch die SPÖ eingebracht wird.

Dies sagte Hofer im Gespräch mit der APA. Ob die FPÖ diesem zustimmen wird, ließ er offen, aber: "Ich habe eine klare Tendenz". Hofer verwies in diesem Zusammenhang auf die Beratungen im FPÖ-Parlamentsklub, denen er nicht vorgreifen wolle. Wie immer die Entscheidung ausfalle, es werde jedenfalls "keine Staatskrise" in Österreich ausbrechen, verwies der frühere Infrastrukturminister auf die "hervorragende Bundesverfassung".

Mit dem FPÖ-Ergebnis bei der EU-Wahl zeigte sich Hofer "wirklich zufrieden". Dies sei eine "gute Voraussetzung" für die Nationalratswahl, bei der man "noch drauflegen" wolle.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ibiza-Affäre Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.