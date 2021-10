Der Ballhausplatz zwischen Kanzleramt und Präsidentschaftskanzlei ist in diesen Tagen viel frequentiert. Am Sonntag statteten der designierte Nachfolger von Sebastian Kurz, Alexander Schallenberg (beide VP), und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Besuch ab. Während erwartet wurde, dass Kurz seine Demissionierung schriftlich übermitteln wird, soll Schallenberg heute um 13 Uhr in der Hofburg offiziell angelobt werden.