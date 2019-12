Neujahrsrede: Van der Bellen bekommt Konkurrenz

Der 1. Jänner ist traditionell am Vormittag vom Neujahrskonzert geprägt und am Abend von der Ansprache des Bundespräsidenten – heuer der dritten von Alexander Van der Bellen. Geht es nach den Plänen von VP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler, dann kommt diesmal auch die Ausrufung einer neuen Regierung dazu.

Denn die Schlussrunde der "Detailabstimmungen", bei denen es tatsächlich um die Ressortzuteilungen geht, startet am Vormittag des 1. Jänner. Geht alles glatt, dann sei "irgendwann zwischen 21.00 Uhr und 23.00 Uhr" mit der lange erwarteten Erklärung von Kurz und Kogler im ORF zu rechnen. Zumindest wird man damit nicht zur Konkurrenz für Van der Bellen, dessen aufgezeichnete Worte ab 19.47 Uhr gesendet werden.

Wobei nur die Verkündigung des erfolgreichen Koalitionsabschlusses geplant ist. Das türkis-grüne Regierungsprogramm wollen Kurz und Kogler erst am Nachmittag des 2. Jänner vorlegen.

Der genaue Ort wird dem Vernehmen nach noch gesucht. Jenes Hotel am Wiener Kahlenberg, in dem Kurz und Heinz-Christian Strache im Dezember 2017 ihren Pakt präsentiert haben, soll es, schon um unerwünschte Assoziationen zu vermeiden, sicher nicht sein. Offen ist zumindest auf VP-Seite, ob Kurz zu diesem Zeitpunkt schon seine vollständige Ministerliste vorlegen wird. Sollte es bei den Personalien noch "Klärungsbedarf" geben, sei auch eine Präsentation nach dem VP-Parteivorstand am darauffolgenden Tag denkbar, hieß es. Gemeint sind offensichtlich Begehrlichkeiten oder gar Widerstände von einzelnen Länder- oder Bündechefs, die man notfalls bis dahin ausräumen müsste.

Klarer ist der weitere Verlauf: Unter der Voraussetzung, dass der Grüne Bundeskongress am Samstag mehrheitlich zustimmt, folgen am Sonntag und Montag die Minister-Einzelvorstellungen bei Van der Bellen, der am 7., spätestens 8. Jänner das erste türkis-grüne Kabinett angeloben soll. (luc)