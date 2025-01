...Neujahrsansprache Van der Bellens: "In welchem Land wollen wir leben ???"

"Nämlich: In welchem Land wollen wir leben?" Vieles sei ungewiss, unklar und verwirrend. "Aber wir brauchen ein gemeinsames Bild davon, wie unser Land aussehen soll. Eine Vorstellung von Österreich und den Willen, dieses Österreich zu gestalten", so Van der Bellen in der Rede, die am Abend im ORF ausgestrahlt wird.

Die Aufgabe richte sich auch in die Zukunft, sagte der Bundespräsident. Er meine nicht nur das nächste Jahr, sondern auch wie sich Österreich in den kommenden Jahrzehnten entwickeln werde. "Und was sollen die Menschen in dreißig, in hundert Jahren, über das Österreich von heute denken?" Auf die Fragen nach der Zukunft hatte Van der Bellen selbst einige Antworten parat.

Regierungsverhandlungen als "Geduldsprobe"

Er glaube an ein Land inmitten Europas, das es versteht, "Konflikte nicht in Unversöhnlichkeit enden zu lassen, sondern Gegensätze zu verheiraten", sagte Van der Bellen. Unter anderem verglich er die laufenden Regierungsverhandlungen mit dem Interessensausgleich in Familien. Zum Jahreswechsel könne man Pläne für die Zukunft machen und sich auf wesentliche Dinge konzentrieren. Das Finden gemeinsamer Lösungen könne "auch eine Geduldsprobe für uns alle" sein.

Glauben habe das Staatsoberhaupt zudem an Österreichs Reichtum an Kultur und Natur. Durch eine nachhaltige Wirtschaft könne Österreich dauerhaften Wohlstand für alle Bürgerinnen und Bürger schaffen. Funktionieren solle das dank der "lebenswertesten Umwelt für unsere zukünftigen Generationen". Weiters erwähnte Van der Bellen eine gerechte und "wissensbasierte Gesellschaft mit globaler Wettbewerbsfähigkeit". Die Menschen sollten wissen, "dass sich ihre Anstrengungsbereitschaft lohnt".

Sicherheit und Frieden sind Ziel

Als Mitglied der Europäischen Union will sich der Präsident "der Vorteile eines Bündnisses von 450 Millionen Menschen bewusst" sein. Sein Wunsch sei ein Österreich, "dessen großes Ziel Sicherheit und Frieden sind". Dazu zählt für Van der Bellen auch eine Stärkung der Verteidigungsfähigkeit.

"Das ist das Österreich, in dem ich leben will", fasste er seine Vorstellungen zusammen. Abschließend lud Van der Bellen die Zuhörenden ein, über weitere Dinge nachzudenken, "die unser Land ausmachen und ausmachen werden".

Die Neujahrsansprache im Wortlaut

Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die hier leben!

Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gerutscht. Haben im Kreise Ihrer Lieben das Neue Jahr gefeiert und gemeinsam Pläne für die Zukunft gemacht. Es sind wertvolle Tage und wir können uns auf die Dinge konzentrieren, die wesentlich sind.

Und sehen Sie: In unserer Republik ist es ganz ähnlich. Dieser Tage wird über die nächste Bundesregierung verhandelt. Auch hier geht es - wie in jeder Familie - um den Ausgleich von Interessen. Das Finden gemeinsamer Lösungen. Und natürlich ist das - offen gesagt - auch eine Geduldsprobe für uns alle. Eines ist mir jetzt sehr, sehr wichtig. Dass wir diese Zeit nutzen, um über eine ganz grundlegende Frage nachzudenken. Nämlich: In welchem Land wollen wir leben? Was soll Österreich in der Zukunft sein? Nicht nur nächstes Jahr. Sondern in den kommenden Jahrzehnten. Und was sollen die Menschen in dreißig, in hundert Jahren, über das Österreich von heute denken?

Ich weiß: Vieles ist ungewiss und unklar. Und mitunter verwirrend. Aber wir brauchen ein gemeinsames Bild davon, wie unser Land aussehen soll. Eine Vorstellung von Österreich und den Willen, dieses Österreich zu gestalten. Woran glauben wir im Kern? Was können wir mitnehmen? Was wird uns helfen? Was brauchen wir nicht mehr? Wie wecken wir Begeisterung? Wie bringen wir unser Land zum Erblühen? In welchem Land wollen wir leben?

Ich hätte da ein paar Ideen.

Ich glaube an ein kulturell reiches Österreich. Das Land von Mozart und Lassnig und Jelinek. Von Falco und Wanda und Gabalier. Ein Land der Künste, des Theaters, der Oper. Das Land einer reichen Volkskultur, das Vielfalt schätzt. Ein Land der Lebenskunst.

Ein Land, das inmitten Europas seit alten Zeiten am Kreuzungspunkt von Norden, Süden, Osten und Westen liegt. Und aus den Gegensätzen, die hier einander begegnen, Kraft, Ideen und Lebendigkeit schöpft. Ein Land, das es seit frühen Tagen versteht, Konflikte nicht in Unversöhnlichkeit enden zu lassen, sondern Gegensätze zu verheiraten. In so einem Österreich will ich leben. Diese ureigene, uralte Fähigkeit, Gegensätze zu versöhnen, hat uns immer geholfen. Und sie wird uns auch in Zukunft helfen, in jeder Dimension unserer Existenz.

Ich glaube an ein Österreich, das einen unfassbaren Reichtum an Naturschätzen besitzt. Unsere Berge, unsere Seen und Wälder, aber auch unsere wunderbaren Städte sind einzigartig. Gibt es ein schöneres Kompliment, als dass man andernorts Plätze wie Hallstatt so magisch findet, dass man sogar versucht, sie nachzubauen? Das Österreich, an das ich glaube, schafft es, die ganze Welt an dieser Schönheit teilhaben zu lassen. Und gleichzeitig will ich, dass wir sorgsam mit unseren Schätzen umgehen. Und einen Weg finden, diese wirtschaftlich zu nutzen, ohne ihre und unsere Seele zu verkaufen. In so einem Österreich will ich leben.

Ich glaube an ein nachhaltiges Österreich. Das durch seine nachhaltige Wirtschaft dauerhaften Wohlstand für alle Bürgerinnen schafft. Mit der Förderung von Beschäftigung und Produktivität, dem Aufbau und Erhalt einer robusten Infrastruktur und einer hohen Attraktivität für Investitionen und Handel. Ein Österreich, das für Stabilität und Wachstum steht. In so einem Österreich will ich leben.

Ich glaube an ein Österreich, das das lebenswerteste Land der Welt ist. Mit der lebenswertesten Umwelt für unsere zukünftigen Generationen. Wo der Schutz der natürlichen Ressourcen, der Wälder und der Biodiversität ernst genommen wird. Ein Land, das es schafft, unsere Natur mit einer verantwortungsvoll agierenden, prosperierenden Wirtschaft zu verbinden.

Ich glaube an ein Österreich mit einer gerechten Gesellschaft, in der alle Menschen gleiche Chancen haben. Und ungleiche Fähigkeiten nicht zu sozialem Ausschluss führen, sondern Inklusion selbstverständlich ist. Wo Armut und Ungleichheit bekämpft werden. Wo Mädchen und Buben in der Schule, wo Mann und Frau am Arbeitsmarkt nicht diskriminiert werden. In so einem Österreich will ich leben.

Ich glaube an ein schlaues Österreich: Eine wissensbasierte Gesellschaft mit globaler Wettbewerbsfähigkeit. In der wir den Fokus auf die Förderung von Bildung und Innovation legen. Die Bildungsqualität vom ersten Lebensjahr an verbessern, in Forschung und Technologie investieren und uns auf die digitale Transformation vorbereiten. Und an ein Land, in dem Menschen sich freudvoll anstrengen, weil sie wissen, dass sich ihre Anstrengungsbereitschaft lohnt. Weil sie wissen, dass sie etwas erreichen können und ihr Leben durch ihre eigene Kraft verbessern. In so einem Österreich will ich leben.

Und in einem Österreich, dessen großes Ziel Sicherheit und Frieden sind. Mit Schutz vor inneren und äußeren Bedrohungen. Mit einer Stärkung der Verteidigungsfähigkeit.

Als Mitglied der Europäischen Union, das sich der Vorteile eines Bündnisses von 450 Millionen Menschen bewusst ist - und nicht dem populistischen Trugbild von Souveränität durch Verzwergung auf den Leim geht.

Ich glaube an ein respektvolles Österreich. An ein Österreich als liberale Demokratie, in der die rechtsstaatlichen Institutionen geachtet werden und die Justiz unabhängig arbeitet. An ein Land ohne Hass, Häme und Vorurteile. Ein Land, in dem Hilfesuchenden geholfen wird und gleichzeitig unsere Art, zu leben, respektiert wird. Das ist das Österreich, in dem ich leben will. Das ist das Land, zu dem ich sage: Du glückliches Österreich.

Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle, die hier leben,

ich bin sicher, es gibt noch viel mehr Dinge, die unser Land ausmachen und ausmachen werden. Welche fallen Ihnen ein?

Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Jahr 2025. Möge es voll positiver Überraschungen sein.

Ihr Alexander Van der Bellen

