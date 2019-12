Neues Jahr, neue Regierung: Präsentation am 2. Jänner

13 Wochen nach der Nationalratswahl und 45 Tage nach der offiziellen Aufnahme der Koalitionsverhandlungen von ÖVP und Grünen stand gestern fest: Österreich bekommt wohl erstmals eine türkis-grüne Bundesregierung.

In einem Statement verkündeten VP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler den Durchbruch. Die "großen Steine" seien aus dem Weg geräumt, so Kurz, vom Überwinden "vieler scheinbar unüberbrückbarer Hürden" sprach Kogler. Auch die Ressortaufteilung ist weitgehend fix: Die Grünen bekommen ein großes Infrastruktur- und Umweltministerium, die ÖVP bestellt erstmals eine Verteidigungsministerin (siehe Box und Berichte unten).

Der Fahrplan zur Regierung steht ebenso: Heute, zu Silvester und wohl auch zu Neujahr wird noch verhandelt. Es geht – neben Personalia – nur noch um den "letzten Feinschliff". Am 2. Jänner präsentieren Kurz und Kogler Koalitionspakt und Ministerliste. Die Grünen beraten darüber gleich in Bundesvorstand und Klub, der VP-Vorstand tagt am Freitag.

Inhalte offen, noch eine Hürde

Eine letzte wichtige Hürde muss das Abkommen freilich am Samstag noch nehmen: Die Grünen laden in Salzburg zum Bundeskongress, bei dem 276 Delegierte mit einfacher Mehrheit zustimmen müssen. Noch sind keine inhaltlichen Details des Pakts bekannt. Grünen-Bundesgeschäftsführer Thimo Fiesel verwies in der Einladung an die Delegierten nur vage auf "große Schritte im Umwelt- und Klimaschutz im Einklang mit sinnvollen Investitionen in die Wirtschaft", auch "Maßnahmen zur sozialen Absicherung der Ärmsten" seien enthalten.

Kogler warb um Zustimmung: "Auch wenn sich nicht alle Punkte des Übereinkommens wie ein grünes Wahlprogramm lesen werden: Demokratie heißt auch, Kompromisse nicht zu denunzieren. Und das hat noch nie mehr gegolten als heute im Angesicht der Klimakrise." Dass die Delegierten nicht länger als rund zwei Tage Zeit haben, den Koalitionspakt zu studieren, verteidigte Oberösterreichs Grünen-Chef und stv. Bundesparteichef Stefan Kaineder: Es sei ein Novum in Österreich, dass ein Regierungsprogramm vor einem Beschluss so lange öffentlich diskutiert werde. "Das ist ein demokratiepolitisches Signal und grüne Kultur." Es werde eigene Delegiertentreffen in den Ländern geben, am Samstag stehen die grünen Verhandler vor der Abstimmung nochmals Rede und Antwort.

Bereit steht auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, auch sonn- und feiertags. Gibt der Bundeskongress grünes Licht, könnten schon am 5. und 6. Jänner die künftigen Minister ihre Vorstellungsgespräche in der Hofburg absolvieren, die Regierung wird dann am 7. Jänner angelobt, und auf die erste Expertenregierung folgt die erste türkis-grüne der Republik.

Sicherheit bei ÖVP, Klima und Soziales bei den Grünen

Im Verhandlungsfinale geht es auch noch um die Aufteilung der Ministerien, die großen Linien stehen aber bereits fest. Die ÖVP stellt mit Sebastian Kurz den Kanzler, auch Finanzen, Wirtschaft und Bildung bleiben in türkiser Hand. Mit dem Innen- und Verteidigungsressort setzt die ÖVP einen Sicherheitsschwerpunkt, zusätzlich bleiben Außenamt und ein – abgespecktes – Landwirtschaftsministerium türkis. Offen ist die Frage eines Kanzleramtsministeriums.

Ebenfalls noch Verhandlungsmasse ist, wo Staatssekretäre installiert werden. Zentrales grünes Ministerium wird – neben dem Vizekanzleramt, das wohl Sport inkludiert – ein Infrastruktur- und Umweltministerium, mit Soziales und Gesundheit bekommen die Grünen ein weiteres großes Ressort. Zusätzlich besetzen sie Justiz und Kultur, wo voraussichtlich die Frauenagenden unterkommen.

