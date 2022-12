Neues Jahr bringt acht neue Rektoren

Nach wie vor ist offen, wer dem Rektor der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU), Meinhard Lukas, ins Amt nachfolgen wird. Mit dem Rektorenwechsel im kommenden Jahr ist die Kepler-Uni aber nicht alleine. An acht der 22 staatlichen Universitäten steht eine Personaländerung an der Spitze bevor.

In Linz sucht etwa auch die Kunstuniversität einen Nachfolger an der Spitze des Rektorats. Demnächst bestellt werden muss zudem der Gründungspräsident der neuen Technischen Universität Linz, die unter dem Namen "Institute of Digital Sciences Austria" (IDSA) firmieren wird. Das IDSA soll ab Herbst 2023 schrittweise den Lehr- und Forschungsbetrieb aufnehmen. Im selben Zeitraum scheidet auch die aktuelle Präsidentin der Universitätenkonferenz (uniko), die Rektorin der Technischen Uni Wien Sabine Seidler, aus dem Amt. Im Oktober tritt ihr Nachfolger an der TU Wien sein Amt an, im Dezember wird dann auch ihr Nachfolger in der uniko gewählt.

Neue Rektoren wird es auch an den Universitäten in Innsbruck und Salzburg, an der Technischen Universität Graz, an der Wirtschaftsuni Wien und an der Montanuni Leoben geben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper