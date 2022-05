Neuer Vorsitz und Hoffnung auf eine "belastbare Partnerschaft"

Hier, in Leonding, saß er 17 Jahre lang im Stadtrat, war Vizebürgermeister und wohnte nahe der Kürnberghalle. Eben dort wurde Andreas Stangl gestern zum neuen Landesvorsitzenden des ÖGB gewählt. 91,94 Prozent der rund 400 Betriebsräte gaben ihm ihre Stimme. Stangl folgt damit auf Johann Kalliauer, der das Amt 18 Jahre lang innehatte.

Der Zeitplan der außerordentlichen Landeskonferenz war straff. Nur drei Reden waren vorgesehen. Die Begrüßung übernahm die Hausherrin, die Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP). ÖGB-Bundeschef Wolfgang Katzian und Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) folgten ans Pult. Sie bedankten sich ausgiebig bei Johann Kalliauer, beschworen die Sozialpartnerschaft und gratulierten dem neuen Landesvorsitzenden. Man sei zwar nicht immer einer Meinung, sagte Stelzer, aber er sei überzeugt, dass „die Partnerschaft mit Andreas Stangl eine verlässliche und belastbare“ sein werde. Die ebenfalls anwesenden Mitglieder der Landesregierung Wolfgang Hattmannsdorfer, Markus Achleitner (beide VP), Birgit Gerstorfer (SP) und Manfred Haimbuchner (FP) sowie SP-Chef Michael Lindner hielten keine Reden. Per Aussendung zeigte sich Haimbuchner überzeugt, „dass die bisherige Arbeit hervorragend fortgesetzt“ werde. Spät am Abend gratulierte auch SP-Chef Michael Lindner per Aussendung. „Der Wert der Gewerkschaften für die Gesellschaft kann gar nicht hoch genug geschätzt werden.“

Stangl nannte als aktuell größtes Anliegen den Kampf gegen die Teuerung. „Es ist unerträglich, dass die Regierung herumeiert, wenn viele nicht mal wissen, wie sie Energie, Miete und Lebensmittel zahlen sollen“, sagte der 52-Jährige. Bei Nahrung werde er sich für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf null Prozent einsetzen: „Jetzt muss endlich der Staat reagieren.“ Weitere Forderungen sind eine 4-Tage-Woche und bessere Bedingungen für Pflege und Elementarpädagogik.