Neuer FP-Obmann Hofer: "Wir werden niemals wieder an uns selbst scheitern"

Vor der Grazer Messehalle wartete die Blasmusik, vereinzelt demonstrierten Tierschützer, als am Samstag um zehn Uhr die FP-Delegierten einzogen, um Norbert Hofer zum neuen Obmann zu küren. Es war ein Parteitag, der so knapp vor der Wahl Geschlossenheit signalisieren sollte. Von einem "Aufbruchsparteitag" sprach Hofer in seiner einstündigen, frei gehaltenen Rede.

Seine Ziele wirken ehrgeizig. "Ich trete nicht an, um Obmann einer Partei zu werden, die sich mit dem zweiten oder dritten Platz zufriedengibt", sagte Hofer. Die Messlatte seien die 2,2 Millionen Wähler, die ihn gerne als Bundespräsidenten gesehen hätten. Er kündigte eine Verbreiterung der Partei an: inhaltlich um Themen wie Umweltschutz, Pflege und Tierschutz, zudem sollen die Freiheitlichen in den Vorfeldorganisationen von Hochschülerschaft bis Arbeiterkammer stärker Fuß fassen. Die FPÖ sei am Land erfolgreich, man müsse aber auch in den Städten gewinnen, mahnte er.

"Böse Falle" Ibiza

Die FPÖ sei wie einst nach Knittelfeld auch jetzt selbst verantwortlich für die Situation, in der sie sich befinde. "Wir werden niemals wieder an uns selbst scheitern", versprach Hofer. Wirklich reflektiert wurde nicht. Das Ibiza-Video nannte er eine "böse Falle". Sein Vorgänger Heinz-Christian Strache, der nicht nach Graz gekommen war, wurde von Hofer noch einmal gewürdigt. "Du hast für diese Partei Unglaubliches geleistet. Ich bitte um einen Applaus."

Immer wieder baute der 48-Jährige auch Privates ein: Er erzählte, dass seine Schwester mit 16 Jahren an Krebs gestorben sei, dass er bei seiner ersten FP-Sitzung in Eisenstadt gleich zum Organisationsreferenten ernannt worden war, und er überraschte die Anwesenden mit seinem Bekenntnis, nun Vegetarier zu sein.

Hofer beteuerte, dass er die FPÖ wieder in eine Koalition mit der ÖVP führen wolle. Als Forderungen nannte er den Ausbau der direkten Demokratie, die Abschaffung der ORF-Gebühren, mehr Geld für das Bundesheer und freie Hand bei personellen Besetzungen. Er werde dafür kämpfen, dass Herbert Kickl wieder Innenminister werde. "Ich bin bereit, für euch durch dick und dünn zu gehen", sagte Hofer zum Schluss. Die Delegierten dankten es mit Bravorufen und Standing Ovations.

In den anschließenden Wortmeldungen leisteten die Landesparteichefs Treueschwüre. Vor der Halle sammelten sich Trauben an Delegierten, um zu rauchen, für Hungrige gab es Frankfurter.

Als Kickl ans Rednerpult trat, füllte sich der Saal wieder. Er schleuderte seine Sager – viele unter der Gürtellinie – in die Halle, phasenweise erhielt er mehr Zwischenapplaus als Hofer. "Wir sind seit Knittelfeld gegen jeden Spaltpilz immun", versicherte er. Hofer sei der richtige Mann am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. ÖVP und SPÖ warf er vor, dass Österreich ein "Triple-A" habe – dies stehe aber für "aggressive afghanische Asylwerber". Grapscher hätte die Republik mit dem Oberschwammerl schon genug, da brauche es nicht noch Asylwerber, sagte er in Richtung Peter Pilz. Und Werner Kogler tanke, obwohl Grüner, selber gerne. Zum Schluss mahnte Kickl ein "hervorragendes Ergebnis" für Hofer ein.

Hofer sollte ein solches auch bekommen. Von den 806 Delegierten wählten ihn 98,25 Prozent. Strache hatte 2017 98,7 Prozent erhalten. Oberösterreichs FP-Chef Manfed Haimbuchner übergab Hofer als Geschenk noch ein Modellflugzeug und damit den "Startknüppel für den Überflieger FPÖ".

Beschlüsse

Beim Parteitag wurden die Stellvertreter in offener Abstimmung und in einem Block einstimmig gewählt. Es sind dies Herbert Kickl, Manfred Haimbuchner (Oberösterreich), Marlene Svazek (Salzburg), Mario Kunasek (Steiermark), Gernot Darmann (Kärnten) und Abgeordneter Harald Stefan.

Beschlossen wurde auch der Leitantrag, der ein klares Bekenntnis der FPÖ zur Umsetzung des VP-FP-Regierungsprogramms umfasst. Der Parteichef erhält zudem ein Durchgriffsrecht, das ihm erlaubt, Mitglieder aus der Partei auszuschließen oder zu suspendieren.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at