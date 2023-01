Neuer Chef und ein Reformer für die SPÖ

Nur zwei Stunden nachdem er im Landesparteivorstand als Nachfolger von Franz Schnabl designiert worden war, gab er sein erstes Interview in der ZiB2.

Der 34-jährige studierte Volkswirt gab sich dabei durchaus eloquent, klare Ansagen ließ er sich aber nicht entlocken – weder zur Bundespartei noch zur Frage, ob er inhaltlich näher bei Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler stehe: "Ich bin Team Niederösterreich" und "Am Ende des Tages sind wir alle drei Sozialdemokraten" waren seine Kommentare dazu.

Andreas Babler Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Den Fokus bei der Neuausrichtung der Partei will der bisherige AMS-Niederösterreich-Chef auf "die arbeitenden Menschen" legen. Seinen Lebensmittelpunkt muss er erst verlagern: Geboren in Korneuburg, lebte Hergovich zuletzt in Wien, ist im zehnten Bezirk auch Vorsitzender der "Jungen Generation", nun zieht er nach Sankt Pölten.

Einzug in den Bundesrat

Der prononciert linke Babler, der bei der Wahl am Sonntag mehr als 20.000 Vorzugsstimmen bekommen hatte, wird mit neuen Aufgaben vertröstet: So zieht er nicht nur in den Bundesrat ein, er soll auch eine Reformkommission der Landespartei leiten. Babler wurde nachgesagt, sich selbst Hoffnungen auf Schnabls Nachfolge gemacht zu haben. Er zeigte sich gestern "überwältigt" von seinem Vorzugsstimmenergebnis, Hergovich an der Landesparteispitze wertete der 49-Jährige als "Zeichen der Erneuerung".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper