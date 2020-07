Neue Warnungen schränken Reisefreiheit wieder mehr ein

Nicht nur die Maskenpflicht ist – vorerst nur regional – schnell wieder eingeführt. Auch mit neuerlichen Reisewarnungen zögert die Bundesregierung nicht: Seit gestern gilt für Reisen nach Bulgarien, Rumänien und die Republik Moldau wieder die höchste Warnstufe. Damit erhöht sich die Zahl der Länder, für die eine generelle Reisewarnung besteht, auf 45, dazu kommen partielle Reiswarnungen. Schweden und Portugal stehen nach wie vor auf der Liste, die meisten Balkanländer ebenfalls (etwa Albanien, Nordmazedonien, Bosnien oder Serbien).

Die Lage bezüglich Covid-19 habe sich am Balkan leider verschlechtert, begründete Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gestern die zusätzlichen Reisewarnungen. "Wir erleben immer mehr Einschleppungen aus dem Ausland. Deswegen der dringende Appell, nicht in diese Länder zu reisen", sagte Kurz. Außenminister Alexander Schallenberg (VP) verteidigte den Schritt ebenso, die betroffenen Länder seien vorab informiert worden.

"Das ist nicht der Weg, den wir uns wünschen und vorgestellt haben", räumte Schallenberg ein, als Ultima Ratio sei es aber notwendig. Mit der EU abgestimmt ist die Vorgehensweise nicht, Reisewarnungen seien ein nationales Instrument, so Schallenberg.

Österreicher, die sich in Ländern, für die eine Reisewarnung gilt, aufhalten, sind angehalten, schnellstmöglich in die Heimat zurückzukommen. Für alle Einreisenden aus betroffenen Ländern gilt allerdings eine Pflicht zur 14-tägigen Quarantäne – oder ein aktueller negativer Test. Eine Verletzung dieser Vorgabe sei "kein Kavaliersdelikt", mahnte Kurz, und mit Strafen von bis zu 1450 Euro bedroht. Quarantänebrecher, die positiv getestet werden, müssten deutlich schärfere Strafen erwarten, da es sich dann um ein Strafrechtsdelikt handle. Welche Auswirkungen die Reisewarnungen auf die Pflegesituation in Österreich haben, ist noch nicht klar. Rund die Hälfte der 60.000 24-Stunden-Betreuer stammt aus Rumänien. Schallenberg sagte, es habe mit den betroffenen Ländern Gespräche über die Pflegekräfte und auch Erntehelfer gegeben.

Bereits ab heute werden auch die Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien wieder verschärft, kündigte Schallenberg zudem an, der Fokus soll auf Rückkehrer vom Balkan liegen. Die Kapazität an den Grenzen wird verdoppelt, 1800 Polizisten werden im Einsatz sein, hieß es.

Keine Ausweitung der Reisewarnung sei derzeit für Kroatien geplant. Die Lage werde aber "ganz genau beobachtet", künftige Maßnahmen sind daher nicht ausgeschlossen.

Hoffnung auf Kroatienurlaub

Unterstützung und Verständnis bekamen potenzielle heimische Kroatienurlauber gestern von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der seinen kroatischen Amtskollegen Zoran Milanovic zu Besuch hatte. "Es kann ihnen genauso passieren in Tirol, in Kärnten und im schönen Salzburg, und wir haben kein Meer", verwies er auf das Ansteckungsrisiko. Er habe "volles Verständnis für Menschen, die das Meer genießen wollen", so Van der Bellen, nicht ohne zu betonen, er sei "überzeugter Tiroler".

Landeshauptmann Stelzer (vowe) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Dienstag war bisheriger Rekordtag. 1866 Covid-Tests

Ab heute gilt in Oberösterreich wieder die Maskenpflicht in geschlossenen, öffentlichen Räumen. Die Polizei ist angehalten, vor allem in diesen ersten Tagen die Kontrollen zu verdichten. „Ich appelliere an alle Landsleute, die Vorschriften einzuhalten. Wir müssen das tun, um das Virus einzudämmen und damit weitere Verschärfungen nicht notwendig werden. Ich weiß, das Tragen der Maske ist nicht angenehm, aber so können wir uns schützen“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Verstärkt hat das Land nach Kritik in den vergangenen Tagen die Test-Tätigkeit. Seit 1. Juli lag man konstant und deutlich über der 1000er-Marke. Am Dienstag erreichte man mit 1866 Covid-Tests überhaupt den Rekordwert seit Beginn der Testungen in Oberösterreich. Die Zahl jener Fälle, die dem so genannten Pfingstkirchen-Cluster aus Linz und Umgebung zuzurechnen sind, ist seit gestern erstmals seit mehr als einer Woche nicht gestiegen – man hält bei 179 Infizierten.

Begonnen wird heute auch der Assistenzeinsatz des Bundesheeres zur Eindämmung der neuerlichen Corona-Ausbreitung in Oberösterreich. Stelzer hatte diesen Anfang der Woche angefordert. Insgesamt unterstützen 25 Soldatinnen und Soldaten aus Oberösterreich die Bezirkshauptmannschaften Perg, Linz-Land, Urfahr-Umgebung und Wels. Sie haben die Aufgabe, Kontakt mit Covid-Verdachtsfällen aufzunehmen und mit einem Fragebogen Daten wie Kontaktangaben, Bewegungsprofil oder auch den gesundheitlichen Zustand zu erheben („Contact-Tracing“).

Erneuert hat die Landesregierung gestern auch nochmals ihren Appell an Gastronomiebetriebe, freiwillig eine Registrierung ihrer Gäste vorzunehmen. Dies würde bei einem eventuell auftretenden Corona-Infektionsfall die Nachverfolgung und Kontaktaufnahme rascher ermöglichen.

Die Daten dürfen dann lediglich an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben und müssen nach einem Monat vernichtet werden.

Maske auch in Kärnten

Auch in Kärnten wird, zumindest teilweise und zeitlich beschränkt, wieder ein Mund-Nasen-Schutz notwendig. Konkret soll die Maskenpflicht ab Freitag in Tourismus-Hotspots auch im Freien gelten, und zwar zwischen 21 und 2 Uhr. Fix ist die Pflicht im Bezirk Velden, die Definition der anderen Hotspots steht noch aus, die Entscheidung obliegt den Bezirkshauptmannschaften. Wahrscheinlich wird aber die Pflicht in weiteren Wörthersee-Gemeinden und an anderen Kärntner Seen.

„Velden soll nicht zum Sommer-Ischgl werden“, begründete Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) die Maßnahme.