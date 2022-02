Neue US-Botschafterin betont gemeinsame Werte und Ziele

Die neue US-Botschafterin Victoria Kennedy sieht keinerlei Schaden für das Verhältnis USA–Österreich durch die enge Verbindung von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (VP) zum umstrittenen Ex-Präsidenten Donald Trump. "Nein, ganz und gar nicht. Es gibt eine sehr positive Beziehung zwischen den USA und Österreich, das bleibt so", sagt Kennedy im APA-Interview.

Österreich und die USA "sind schon sehr lange Zeit Freunde", betont Kennedy. Auch wenn man nicht immer ganz einer Meinung sei, hätten die beiden Staaten doch "gemeinsame Interessen, Werte und Ziele".

Guter Gastgeber

Kennedy würdigt die Gastgeberrolle Österreichs für die Iran-Atomgespräche als "großen Beitrag".

Die Witwe des legendären US-Senators Edward Kennedy nennt als Schwerpunkte ihrer Amtszeit den Ausbau von Austauschprogrammen für junge Menschen.

Kennedy trat ihren Job Anfang Jänner an. Seitdem hat sie zahlreiche Spitzenvertreter von Politik und Gesellschaft getroffen. Vor ihrer Ankunft habe sie "mit so vielen meiner Vorgänger wie möglich gesprochen". Alle hätten ihr gesagt, "dass es ein wunderschöner Arbeitsort ist. Da hatten sie recht".

Auf ihre Zugehörigkeit zum US-Politclan ist Kennedy stolz. "Es ist ein unglaubliches Vermächtnis. Ich spüre das jeden Tag", sagt die Botschafterin schmunzelnd mit Blick auf den frequentierten Wiener Verkehrsknotenpunkt "Kennedybrücke", den sie täglich auf dem Weg zur Botschaft passiert.

Dienst am Gemeinwesen

"Ich nehme das Vermächtnis, den Familiennamen meines Mannes zu tragen, sehr ernst", betont sie. Es handle sich um "ein Vermächtnis des Dienstes am Gemeinwesen". Aus diesem Grund trage sie auch den Namen ihres Vaters Edmund Reggie, der sich in den 1950er-Jahren ebenfalls für die US-Demokraten engagiert hatte. "Aber letztlich geht es darum, was ich mache, daran will ich gemessen werden."

Zugriff auf den Terminkalender von Joe Biden habe sie nicht, sagt Kennedy scherzhaft auf die Frage nach einem Österreich-Besuch des US-Präsidenten. "Wäre das nicht großartig? Wir wären hocherfreut." Auf einen Termin für Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) im Weißen Haus will sie sich ebenfalls nicht festlegen. "Danke dafür, dass Sie mir die Latte hoch legen", sagt sie auf die Frage, ob sie einen Kanzlerbesuch im Oval Office zustande bringen könnte.