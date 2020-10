Neue Technische Uni: Für uniko haben sich "Nebel etwas gelichtet"

Nach der Präsentation eines ersten Fahrplans zur Gründung einer Technischen Universität für Digitalisierung in Oberösterreich haben sich für die Präsidentin der Universitätenkonferenz (uniko), Sabine Seidler, "die Nebel etwas gelichtet". Die uniko stehe der geplanten Neugründung grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, betonte sie, Nachsatz: "Sofern die skizzierten Rahmenbedingungen auch tatsächlich verwirklicht werden."

Für sie ist vor allem von Bedeutung, dass die Finanzierung nicht zulasten der übrigen Universitäten gehen soll. Und es sei zu begrüßen, dass die uniko mit drei Mitgliedern (Seidler, JKU-Rektor Meinhard Lukas und die Linzer Kunstuni-Rektorin Brigitte Hütter) in der von Wissenschaftsminister Heinz Faßmann und LH Thomas Stelzer (beide ÖVP) geleiteten Vorbereitungsgruppe mitwirken könne. Seidler betonte, sie stimme mit Faßmann überein, dass die künftige Universität "etwas radikal Neues" sein sollte. "Das kann im besten Fall ein Pilotprojekt für eine Weiterentwicklung des Universitätsgesetzes sein", so die uniko-Präsidentin.

"Kein Selbstzweck oder Wahlkampfzuckerl"

SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl kritisierte, dass eine neue Universität mit sehr hohen administrativen Kosten verbunden sei. Das Geld könne in bestehenden Einrichtungen effizienter eingesetzt werden, findet sie. "Die Gründung einer Universität darf kein Selbstzweck oder Wahlkampfzuckerl für die nächstjährige Wahl in Oberösterreich sein." Das Problem sei nicht, dass Österreich zu wenige Universitäten habe, sondern, dass diese nicht ausreichend finanziert seien, so Kuntzl. Auch für SPÖ-Forschungssprecherin Sonja Hammerschmid ist die Entscheidung für eine Neugründung nicht nachvollziehbar. Ohne Finanzierungskonzept für die Forschung sehe sie das Projekt kritisch.

Die Grüne Wissenschaftssprecherin Eva Blimlinger zeigte sich zwar zufrieden, dass die Finanzierung nicht zulasten anderer Unis gehen solle, "sie sollte aber auch nicht zulasten der Wissenschaft und Forschung sowie der mit einem Wachstumspfad angepeilten Exzellenzinitiative gehen", mahnte sie. Inhaltlich dürfe man sich nicht nur auf technologische Aspekte konzentrieren, vielmehr gehe es um "ökologische, soziale und kulturelle Innovation, um Aufklärung und Bildung, jedenfalls um ein besseres, gerechteres Leben durch Digitalisierung, nicht zuletzt angesichts der Klimakrise", so Blimlinger. Sie hält es für erforderlich, bereits jetzt internationale Experten einzubinden und - vor dem Hintergrund der angepeilten internationalen Ausrichtung - die Aufenthalts- und Visabestimmungen "wesentlich zu verbessern". Die oberösterreichischen Grünen wollen die neue TU ebenfalls als "Innovationsmotor für eine klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft" positionieren und pochen auf eine rasche Standortentscheidung. Sie präferieren den bestehenden Campus der JKU.

Neos-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre hätte sich zuerst eine bundesweite Evaluierung gewünscht: "Bei einem solchen Großprojekt sollten jedenfalls ein transparenter Bewerbungsprozess und eine Einbindung der wesentlichen Stakeholder im Universitäts- und Wissenschaftsbereich am Anfang stehen." Der oberösterreichische Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer befürwortet die Pläne zwar prinzipiell, konnte aber in der Präsentation am Dienstag "nur Show in Hinblick auf die anstehende Landtagswahl" erkennen. Weder seien Kosten bekannt, noch der Standort oder Details zu den inhaltlichen Schwerpunkten.

Luger warnt vor Standort-Wettbewerb

Der Vorsitzende des oberösterreichischen Städtebundes, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), kritisierte, dass nach wie vor beinahe alles unklar sei. "Die Ankündigungspolitik steht bislang leider im Vordergrund." Er pochte darauf, dass nun Sozialpartner sowie Gemeinde- und Städtebund eingebunden werden. Luger warnte vor einem "ressourcenvernichtenden Wettbewerb" möglicher Standorte - hält aber Linz für den geeignetsten. Zuletzt hatte sich, wie berichtet, auch Wels ins Spiel gebracht, Steyr und Leonding hatten sich ebenfalls interessiert gezeigt.

Für die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Doris Hummer, ist es "höchst erfreulich", dass bei der Realisierung jetzt Tempo gemacht werde. "Diese Technische Universität ist nicht nur wichtig für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort, sondern auch für Wertschöpfung, Produktivität, Innovationsfähigkeit und Internationalisierung - mit einer Strahlkraft über Oberösterreich und Österreich hinaus", so Hummer.