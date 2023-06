Neue Spitzen für rote und schwarze Gewerkschafter

Vor dem ÖGB-Bundeskongress, der gestern um 17 Uhr im Austria Center Vienna eröffnet wurde, fanden traditionsgemäß die Fraktionskonferenzen statt.

Sowohl in der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) als auch in der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) wurden neue Vorsitzende gewählt.

In der FSG folgte, wie berichtet, Bau-Holz-Gewerkschafter Josef Muchitsch auf den Oberösterreicher Rainer Wimmer. Muchitsch wurde in der Fraktion mit 96,2 Prozent gewählt.

In seiner Abschiedsrede warnte Wimmer, der zuvor mit der Viktor-Adler-Plakette ausgezeichnet worden war, davor, die Kollektivvertragshoheit der Gewerkschaft über einen gesetzlichen Mindestlohn in Frage zu stellen, wie das der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) gemacht hatte: "Kollektivvertragspolitik ist Gewerkschaftspolitik und wird es immer bleiben", sagte Wimmer.

Der ÖVP warf er vor: "Schampus saufen, aber Pensionen kürzen." Die Volkspartei sei auch dann auf die Gewerkschaft "draufgetreten", als sich Sebastian Kurz (VP) an die Macht "geschwindelt" habe. Man werde sich "die Selbstverwaltung, die Sozialversicherung aber zurückholen". Muchitsch forderte eine Verkürzung der Arbeitszeit sowie "die klare Vision der sechsten Urlaubswoche".

Schnedls Abschied nach 17 Jahren

In der FCG, die etwas später mit ihrem Bundestag startete, kandidierte Norbert Schnedl nach 17 Jahren im Amt nicht mehr. Seine Position wird die VP-Nationalratsabgeordnete Romana Deckenbacher übernehmen

Die gebürtige Linzerin erhielt 97,5 Prozent Zustimmung unter den Delegierten. Schnedl beschwor in seiner Abschiedsrede den Zusammenhalt der Christgewerkschafter, der dazu geführt habe, dass sich die FCG in seinen 17 Jahren an der Spitze von unter 23 auf knapp 30 Prozent Stimmanteil emporarbeiten konnte. Den "Spirit der christlichen Soziallehre" sah er bei seiner Nachfolgerin gut aufgehoben. Sie sei durchsetzungsstark, in Wien-Brigittenau und damit einem "Battle Ground" politisch verankert und habe das Gewerkschafterherz am rechten Fleck.

Deckenbacher schmetterte gleich einmal ein "herzliches Grüß Gott" ins Publikum, denn "so sagen nämlich wir, wir Christgewerkschafterinnen und Christgewerkschafter".

Sie nannte den Kampf gegen den Arbeitskräftemangel, für Bildung und auch Arbeitszeitreduzierung, Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen und Kinderbetreuungsausbau als wichtige Anliegen. Die FCG stehe aber auch für den Interessenausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, denn "wir sind Garant für den sozialen Frieden".

Bei der offiziellen Eröffnung des 20. ÖGB-Bundeskongresses waren am Abend dann Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer (VP), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP), Esther Lynch, Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbunds, sowie ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, der sich heute der Wiederwahl stellt, am Wort.

Zu Gast bei den jeweiligen Fraktionskonferenzen am Vormittag waren auch der neue SP-Chef Andreas Babler (bei der FSG) sowie Kanzler und VP-Chef Karl Nehammer (bei der FCG).

