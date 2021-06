Wer einen Job in einem Wiener Spital haben will, muss gegen Corona geimpft sein – Ärzte, Pflegekräfte, aber auch Reinigungskräfte oder Techniker. Sowohl der Wiener Gesundheitsverbund als auch die Ordensspitäler in der Bundeshauptstadt haben diese Impfpflicht eingeführt. "Wir haben als Krankenhäuser eine besonders hohe Verantwortung", sagt Manfred Greher, Ärztlicher Direktor des Herz-Jesu-Krankenhauses und Sprecher der Ordensspitäler.