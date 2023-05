Neue schwarz-blaue Westachse beflügelt Herbert Kickls Kanzlerträume

Nach Niederösterreich, wo Johanna Mikl-Leitner (VP) entgegen allen Ansagen im Wahlkampf eine Allianz mit Udo Landbauer (FP) bildet, tüftelt nun Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP) an der dritten schwarz-blauen Koalition neben der längstdienenden in Oberösterreich. Vor der nächsten Nationalratswahl (spätestens in 16 Monaten) rückt damit die Frage, ob das Vorzeichen für die Neuauflage einer dann dritten derartigen Zusammenarbeit in einer Bundesregierung sind, näher.