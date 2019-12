Neue Regierung mit viel Frauenpower

Personalfragen samt Ressortzuteilung sind stets das heikelste Kapitel auf dem Weg zur Koalitionseinigung. Das war auch der Hauptgrund, weshalb Sebastian Kurz und Werner Kogler am Montag noch einmal auf Tauchstation gegangen sind. Das türkis-grüne Programm samt Ministerliste soll nach Silvester am 2. Jänner vorgelegt werden. Der wartenden Öffentlichkeit wurden gestern immerhin zwei Personalien präsentiert. Die erste davon war eine Überraschung.

In der neuen Regierung wird es ein eigenes Integrationsministerium geben, angeführt von der Oberösterreicherin Susanne Raab (VP, siehe Porträt in der Bildergalerie). Raab leitete bisher die Integrationssektion im Außenamt und gilt als Vertraute von Kurz. Ebenfalls fix sei, dass Karoline Edtstadler die Funktion einer Kanzleramtsministerin am Ballhausplatz übernehmen wird. Die bisherige EU-Abgeordnete, die diese Agenden weiter betreuen soll, schlüpft damit in jene Rolle, in der Loyalität gegenüber dem Regierungschef mehr als anderswo zählt. Mit der ersten personellen Festlegung hat der designierte Kanzler auch eine Botschaft verstärkt: Türkis-Grün soll deutlich stärker die Handschrift von Frauen tragen als die Koalition davor.

Im Kabinett von Kurz und FP-Chef Heinz-Christian Strache saßen, das Spitzenduo eingerechnet, neun Männer fünf Ministerkolleginnen gegenüber. Nun könnte das Verhältnis ausgeglichen sein.

Grüne "Superministerin"

Im Lager des angehenden Vizekanzlers wurden gestern die Spekulationen bestätigt, wonach Kogler für sein wichtigstes Ressort Leonore Gewessler vorschlagen werde. Die Umweltexpertin soll das neue Klimaschutzministerium führen. In dem Ressort werden Infrastruktur, Umwelt, Verkehr, Energie, Technologie und Innovation vereint, weshalb manche bereits von einem "Superministerium" sprechen. Dem soll ein VP-Staatssekretariat angehängt werden. Kurz soll deshalb in Westösterreich auf Personalsuche sein.

Drei Frauen, zwei Männer

Bestätigt wurde, dass die Grünen vier Ministerien erhalten werden, wobei neben Gewessler mit Alma Zadic (Justiz) und Eva Blimlinger (Kultur- und/oder Frauenagenden) zwei Ministerkandidatinnen hoch im Kurs standen. Wird Rudi Anschober tatsächlich Sozialminister, dann läge das Geschlechterverhältnis der stimmberechtigten Regierungsmitglieder in diesem Fall bei drei zu zwei zugunsten der Frauen. Hinzu käme Josef Meichenitsch, der mehrfach als Staatssekretär im Finanzministerium genannt wurde.

Eher vage war das Bild noch auf Seiten der ÖVP. Meldungen, wonach man neben dem Kanzler neun Ministerien (eines mehr als 2017) besetzen will, blieben unbestätigt.

Neben den Fixstarterinnen Raab und Edtstadler sind es drei weitere Frauen, die auch in VP-Kreisen als hochgradig ministrabel gehandelt werden: Klaudia Tanner (Verteidigung, siehe Porträt unten), die Kurz-Wegbegleiterin Elisabeth Köstinger (Landwirtschaft) und die Tiroler VP-Spitzenkandidatin Margarete Schramböck (Wirtschaft).

Mit Gernot Blümel (Finanzen), Karl Nehammer (Inneres) und Alexander Schallenberg (Äußere Angelegenheiten) dürfen drei bekannte Gesichter auf Ministerehren hoffen.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at