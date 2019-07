Neue Parlamentsbeschlüsse kosten 1,1 Milliarden Euro

Die Flut der inhaltlichen Beschlüsse, die im freien Spiel der Kräfte zum Parlamentskehraus umgesetzt wurden, verfolgt Finanzminister Eduard Müller mit Argusaugen. Denn nur ein Teil davon wurde noch von der schwarz-blauen Regierung in der mittelfristigen Budgetplanung berücksichtigt.

Dazu zählt die erste Etappe der Steuerreform, die ÖVP und FPÖ per Fristsetzungsantrag eingebracht haben und im September beschließen wollen. Darin enthalten ist die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für niedrige Einkommen ab dem Jahr 2020, die im ersten Jahr 295 Millionen Euro kosten soll.

In einer ersten Kostenabschätzung warnte Müller gestern aber vor den zusätzlichen Kosten, die schon jetzt für 2020 rund 240 Millionen Euro ausmachen würden. Mit 150 Millionen Euro schlage sich dabei die Dienstrechtsnovelle für Bundesbedienstete zu Buche. Dabei werden künftig einem EuGH-Urteil folgend auch Lehr- und Schulzeiten beim Stichtag für Gehaltsvorrückungen berücksichtigt.

Die zweitteuerste außertourliche Maßnahme ist die automatische Valorisierung des Pflegegeldes, die im nächsten Jahr 55 Millionen Euro an Mehrkosten auslösen werde – bei steigender Tendenz. 2023 muss der Finanzminister dafür schon 230 Millionen Euro zusätzlich budgetieren. Mit jährlich zehn Millionen Euro bezifferte Müller den Kostenersatz für die Freistellung von freiwilligen Helfern im Katastropheneinsatz. 15 Millionen Euro pro Jahr soll der "Papamonat" kosten.

Kumuliert bis zum Jahr 2023 geht Müller von 1,1 Milliarden Euro aus, die aus heutiger Sicht "ungedeckt" beschlossen wurden. Hinzu kommen die budgetierten Maßnahmen, die in der Aufstellung mit 3,5 Milliarden Euro (2020 sind es 435 Millionen Euro) angegeben werden. Auch mit Blick auf die Sitzungen im September appellierte Müller an die Parteien, "zu vermeiden, dass Österreich erneut in die Schuldenfalle tappt".