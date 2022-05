Neue Lockerungen, neue Kritik

Seit heute sind die nächsten Lockerungen der Corona-Maßnahmen – Aussetzen der Maskenpflicht im gesamten Handel und in den "Öffis" – in Kraft. Die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ kritisierten zu diesem Anlass neuerlich die Corona-Politik der Regierung, wenn auch aus unterschiedlichen Blickpunkten.

Seitens der SPÖ fragte Gesundheitssprecher Philip Kucher, was eigentlich die Antwort der Bundesregierung auf die BA.5-Mutation sei. Diese habe in Portugal bereits eine fünfte Infektionswelle ausgelöst und könne in Österreich "in einem Monat die vorherrschende Variante sein". Weder gebe es einen Plan, wie man in den nächsten Sommermonaten die Impfquote heben wolle, noch einen Plan für die Monate im Herbst, in denen "ein böses Erwachen droht, wenn wir den Sommer wieder verschlafen". Nach aktuellem Stand stieg der Anteil der neuen Variante auch in Österreich von rund drei auf acht Prozent von Kalenderwoche 20 auf 21. Derzeit sei aber noch kein Anstieg der Gesamtfälle zu verzeichnen, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

Der freiheitliche Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak ärgerte sich dagegen, dass der Gesundheitsminister die Schutzwirkung einer überstandenen Covid-Infektion im Grünen Pass auf "Ramsch-Status" herabstufe: "Wer in Zukunft als voll immunisiert gelten möchte, der muss sich dreimal gegen das Coronavirus impfen lassen." Dies sei der "größte anzunehmende Unfug".