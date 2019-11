Neue Liederbuch-Affäre bringt die FPÖ wieder in Bedrängnis

Nach der Liederbuch-Affäre Anfang 2018 in Niederösterreich, dem Ibiza-Skandal und der Spesen-Causa im heurigen Jahr gerät die FPÖ aktuell wieder in Bedrängnis. Drei Wochen vor der Landtagswahl in der Steiermark fordern die anderen Parteien den Rücktritt des steirischen FP-Nationalratsabgeordneten Wolfgang Zanger. Er ist Mitglied der Burschenschaft „Pennales Corps Austria zu Knittelfeld“.

In einem nun aufgetauchten Liederbuch dieser Verbindung sind, wie berichtet, einschlägige Textpassagen enthalten. Einerseits etwa „Heil Hitler, ihr alten Germanen, ich bin der Tacitus“, andererseits „Rothschild hat das meiste Geld, schließlich muss in jedem Fache einer doch der Größte sein und so ist auch ohne Zweifel festgestellt das größte Schwein.“

Schmählied gegen die Nazis

Gestern, Freitag, übte vor allem die ÖVP Kritik. Es werde deutlich, „wie tief der Antisemitismus in der Zanger-Burschenschaft verankert ist“, sagte VP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl. Weigere sich Zanger, zurückzutreten, sei FP-Parteichef Norbert Hofer am Zug.

Zuvor hatte die FPÖ öffentlich gefragt: „Wie viele ÖVP-Politiker haben das ,Heil Hitler’-Lied gesungen?“ Denn das Lied mit dieser Textpassage finde sich auch in Liederbüchern des VP-nahen Mittelschülerkartellverbands (MKV). Der Volkspartei warfen die Freiheitlichen „Heuchelei“ vor.

Tatsächlich wurde das besagte Lied auch im Kommersbuch des Österreichischen Cartellverbands (ÖCV) gefunden – in den alten Versionen aus 1951 und 1983/84, aber nicht mehr in jener aus 2015. Und in den alten Auflagen wird in einer Fußnote erklärt, dass es sich um ein Schmählied gegen die Nazis handle, das 1939 im Untergrund geschrieben worden sei. Die „Rothschild“-Passage findet sich nicht in den Liederbüchern von ÖCV und MKV.

„Bodenlose Frechheit“

„Die nationalen schlagenden Verbindungen haben das Lied unter anderem mit antisemitischen Strophen angereichert und damit die Bedeutung quasi umgekehrt“, sagte Gerstl. Oberösterreichs VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer sprach auf Anfrage von einer „bodenlosen Frechheit“: „Fakt ist, dass unsere katholischen Verbindungen unter den Nazis verboten waren, MKVer und CVer verfolgt wurden und viele im KZ ums Leben gekommen sind. Jeder Versuch, MKV oder CV hier hineinzuziehen, ist auf das Schärfste zurückzuweisen.“ Das Lied sei ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert und dem Franziskaner-Liederbuch entnommen. Christian Krainer, Vorsitzender des Altherrenlandesbundes Steiermark, betonte, dass er das Lied nie von jemandem in einer Bude singen gehört habe.

Oberösterreichs FP-Landesparteichef Manfred Haimbuchner, der derzeit eine zentrale Rolle bei der Neuaufstellung der Bundespartei spielt (konkret bei der Compliance), gab zum Thema Liederbuch keine Stellungnahme ab.

„Schmutzkübelkampagne“

FP-Generalsekretär Harald Vilimsky sprach von einer „durchsichtigen Schmutzkübelkampagne“ kurz vor der Wahl. Die Lieder seien „in einem historischen Zusammenhang zu sehen“, sagte Wolfgang Auf, Sprecher der steirischen Korporationen. „Sie wurden als Persiflage auf die Deutschtümelei geschrieben und sind längst abgelegter Teil der studentischen Geschichte.“ Jedenfalls würden diese Lieder bei den steirischen Burschenschaften nicht gesungen.

Das Liederbuch soll ein Geschenk der Burschenschaft „Cheruskia“ an die Knittelfelder Burschenschaft gewesen sein. Dort soll es zwar nicht mehr aufliegen, aber Zanger hat ein Exemplar zuhause. Er werde sich nicht von dem Buch distanzieren, weil er es nicht geschrieben habe, sagte er.

FP-Generalsekretär Christian Hafenecker nahm gestern die Sozialistische Jugend (SJ) ins Visier, die auch den Rücktritt des steirischen FP-Landesobmanns Mario Kunasek gefordert hatte: Die SJ vertreibe Tonträger mit „kommunistischem Liedgut“. Das Lied „Wir schützen die Sowjetunion“ sei ein Schlag ins Gesicht der Millionen Opfer des Kommunismus. (az)