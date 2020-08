Neue Landeschefin für den ÖAAB: Haberlander löst Wöginger ab

Am Dienstag wurde die Landeshauptmann-Stellvertreterin im ÖAAB-Landesvorstand einstimmig zur geschäftsführenden Landesobfrau gewählt. Bis zum nächsten Landestag im Frühjahr 2021 wird sie die Organisation gemeinsam mit Obmann Wöginger führen. Danach wird sie alleinige Obfrau sein.

Wöginger tritt dann nach sechs Jahren im Land ab, will nächstes Jahr aber wieder als Bundesobmann des ÖAAB kandidieren.

Es gehe darum, sich breiter aufzustellen, sagte Wöginger, der von einer "Weichenstellung vor der Landtagswahl" sprach. Haberlander sei stark verwurzelt in der Landespolitik, sehr gut vernetzt im ÖAAB und decke mit ihren Ressorts Gesundheit, Bildung, Frauen und Kinderbetreuung typische ÖAAB-Themen ab. Er selbst habe im Bund als VP-Klubchef im Nationalrat und ÖAAB-Bundesobmann sehr viele Aufgaben.

Haberlander sagte, sie sei stolz, gefragt worden zu sein, das Amt anzunehmen. Es sei ein "starkes Signal" für Frauen in der Politik generell und auch für eine gleichberechtigte Politik in der ÖVP. Gemeinsam mit Cornelia Pöttinger, Fraktionsführerin in der Arbeiterkammer (AK), führe sie ein junges, engagiertes Team an.

Die Niederlage bei der AK-Wahl 2019, als noch die türkis-blaue Bundesregierung im Amt war, sei nicht im Entferntesten ein Grund für den Wechsel an der Spitze, so Wöginger und Haberlander. ÖAAB/FCG verloren damals in Oberösterreich 3,7 Punkte auf 13,4 Prozent. Dass Haberlander mit dem Chefposten für zukünftig noch höhere Weihen in ÖVP und Land aufgebaut werden könnte, wurde ebenso wenig bestätigt.

Haberlander kündigte an, den Arbeitnehmern "die richtigen Perspektiven" in herausfordernden Zeiten geben zu wollen. Es gehe um die Sicherung von Arbeitsplätzen, Digitalisierung, Kinderbetreuung oder Gesundheit. Wöginger betonte, was man in den vergangenen Jahren erreicht habe, etwa Familienbonus, Lohnsteuer-Entlastungen und bessere Anrechnung der Karenzzeiten, und was im türkis-grünen Programm stehe, beispielsweise Zeitwertkonto und Pensions-Splitting. (az)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.