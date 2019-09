Neue "Hacklerregelung" gilt nicht für Beamte - Kritik von Gewerkschaft

Die Gewerkschaft Bau-Holz kritisiert außerdem, dass all jene, die seit Abschaffung der "alten" Hacklerregelung in Pension gegangen sind, weiterhin mit ihren Abschlägen leben müssen.

Die vorigen Mittwoch überraschend (und gegen die Stimmen der NEOS) beschlossene Pensionsreform sieht eine neue "Hacklerregelung" vor. Damit ist ab 1. Jänner 2020 wieder eine Frühpension ohne Abschläge möglich, wenn mindestens 45 Beitragsjahre vorliegen. In Anspruch nehmen können das ASVG-Versicherte, Bauern und Selbstständige - nicht aber Beamte.

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) bestätigte am Donnerstag gegenüber der APA, dass zwar die Vertragsbediensteten des Bundes von der Neuregelung profitieren, weil sie - wie Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft - ASVG-versichert sind. Für Beamte gilt die Neuregelung aber nicht. Die Gewerkschaft hat Beamtenminister Eduard Müller daher am Montag aufgefordert, für eine Ausweitung der Regeln zu sorgen.

Die Gewerkschaft Bau-Holz kritisiert außerdem, dass all jene Pensionisten nicht berücksichtigt werden, die seit der Abschaffung der alten Hacklerregelung in Rente gegangen sind und die trotz langer Versicherungsdauer Abschläge hinnehmen mussten. Davon betroffen sind laut Gewerkschaftsangaben 49.000 Personen, die trotz der Neuauflage der Langzeitversichertenregelung nun weiterhin eine geringere Pension erhalten. Ein Antrag der SPÖ bzw. des GBH-Vorsitzenden Josef Muchitsch, auch ihnen die Abschläge zu erlassen, wurde am Donnerstag im Nationalrat abgelehnt.

Kritik an der Neuregelung kommt nun von Beamtenvertretern der FPÖ. Werner Herbert, FP-Sprecher für den öffentlichen Dienst, und der freiheitliche Bundesheergewerkschafter Manfred Haidinger kritisierten in Aussendungen am Donnerstag, dass die Langzeitversichertenregelung nicht für Beamte gilt. Das sei "diskriminierend und daher nicht nachvollziehbar", kritisierte Herbert.