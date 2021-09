Binnen 24 Stunden wurden in Österreich 2624 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert, auf den Intensivstationen liegen rund 200 Covid-Erkrankte. Dennoch werden nun an den Schulen die Maßnahmen gelockert: Statt nach zehn Tagen können sich Schüler, die nach einem Infektionsfall in der Klasse in Quarantäne geschickt wurden, schon nach fünf Tagen freitesten. Zudem wurde festgelegt, dass bei älteren Schülern nur noch die direkten Sitznachbarn eines positiv Getesteten sowie dessen engste