Neue Corona-Maßnahmen: Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr soll kommen

Dass die Regierung eine nächtliche Ausgangsbeschränkung erwägt, wurde den OÖN schon gestern aus Regierungskreisen bestätigt. Der "Kurier" berichtet nun online, dass diese ausgiebig ausfallen wird, nämlich zwischen 20 und 6 Uhr früh. Freilich bedeutet dies real keine Heimhaft, denn zur Versorgung anderer Personen, zum Gang mit dem Hund, für die Fahrt zur Arbeit oder auch für eine spätabendliche Laufrunde kann es schon vom Gesetz her kein Verbot geben. Privateinladungen werden jedoch fast unmöglich gemacht.

Ursprünglich diskutiert worden war, dass man mit dem abendlichen Lockdown allenfalls die Gastronomie untertags aktiv bleiben lässt. Angesichts der immer rasanter steigenden Zahlen könnte man trotz entsprechenden Drucks aus der Wirtschaft nun aber die Lokale komplett für Gäste sperren. Einzig Take-away und Lieferung soll möglich sein. Gerungen wird noch um die Entschädigungen, denn neben den Weihnachtsfeiern, die durch die Gästelimitierungen ohnehin jetzt schon praktisch unmöglich gemacht worden sind, fällt jetzt beispielsweise auch noch der größte Teil des Martinigans-Geschäfts weg.

Video: Simone Stribl (ORF) berichtet über die Gespräche zwischen Regierung und Sozialpartnern.

Wird Amateursport auch verboten?

Kolportiert wird ferner, dass praktisch alle Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Einzig der Profisport wird auch im November weiterlaufen, das freilich ganz ohne Publikum, also nur als TV-Ereignis.

Mannschaftssport im Amateurbereich soll für den November auch untersagt sein. Der Kulturbereich mit Opernaufführungen, Theater und Museen dürfte wieder für einen Monat stillgelegt werden. Die touristische Unterbringung in der Hotellerie dürfte auch verboten werden. Schlecht schaut es aus auch für kosmetische Dienstleistungen wie Nagelstudios aus, während die Friseure offen halten dürfen. Ebenfalls schließen werden müssen offenbar Yoga- und Fitnessstudios sowie Schwimmbäder.

Ab Montag oder Mittwoch

Ab wann all das gilt, ist noch unklar. Die Rede war zuletzt von Montag oder Mittwoch. Einzelne Punkte könnten noch einer Zustimmung des Hauptausschusses bedürfen, die allerdings auch im Nachhinein abgeholt werden könnte. Dank türkis-grüner Mehrheit ist diese parlamentarische Beschlussfassung real nur ein Formalakt.

Was sich die Regierung offenbar erspart, ist, dass wieder tagelang auf eine Verordnung des Sozialministeriums gewartet werden muss. Diese soll diesmal jedenfalls noch am Tag der Verkündung der Maßnahmen, also am morgigen Samstag vorliegen. Bekannt gegeben wird der neue Lockdown wie üblich von Regierungsspitze, Sozial- und Innenminister. Davor wird per Video mit den Landeshauptleuten und den Klubobleuten der Opposition getagt.

Neuer Höchstwert: 5627 Neuinfektionen wurden am Freitag in Österreich registriert, davon entfielen mehr als 1300 auf Oberösterreich. >> Zu den aktuellen Zahlen [mit Grafiken]

Offene Schulen und Arbeitsplätze, aber Einschränkungen der Freizeitkontakte: Der Linzer Corona-Experte Bernd Lamprecht sprach sich in der "ZIB" für einen Teil-Lockdown aus. >> Seine Einschätzung im Detail

Video: Welche Maßnahmen aus medizinischer Sicht sinnvoll wären, erklärt Infektiologe Richard Greil

Forderungen nach Entschädigungen

Ziemlich sicher besonders betroffen sein werden wieder Tourismus und Gastronomie. So sollen Nächtigungen nicht mehr für touristische Zwecke angeboten werden können und Gastronomiebetriebe dürften nur noch Speisen zum Mitnehmen oder Lieferdienste anbieten dürfen. Die Branche verlangte umgehend, nach deutschem Vorbild 75 Prozent des Einnahmenentfalls zu kompensieren. Dazu will man eine gewisse Vorlaufzeit, seien die Lager - Stichwort: Ganslzeit - doch voll.

SPÖ fordert Arbeits-Garantie, FPÖ sieht "Freiheitsberaubung"

Die SPÖ forderte für ihr Ja am Freitag eine Arbeitsplatz-Garantie. Auch verlangte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner rasche Entschädigungen für betroffene Unternehmen. FPÖ-Klubchef Herbert Kickl unterstützt wie erwartet die Regierungsmaßnahmen auf gar keinen Fall. Die FPÖ werde keinen Beitrag dazu leisten, "Österreich noch tiefer in das schwarz-grüne Loch einer grundfalschen Corona-Strategie zu manövrieren". Was die von Kickl als "Freiheitsberaubung" geschilderten Ausgangsbeschränkungen angeht, soll mit diesen dem abendlichen Partywesen ein Ende bereitet werden. Möglicherweise schon ab 20 Uhr darf man dann nur mehr in Ausnahmen auf die Straße, etwa wenn man mit dem Hund hinaus oder zur Arbeit muss oder eine spätabendliche Laufrunde drehen will. Allzu viele sonstige Freizeit-Vergnügen bleiben auch sonst nicht. Wie es aussieht, dürften alle Veranstaltungen untersagt und Fitness- und Yogastudios ebenso wie kosmetische Dienstleister geschlossen werden - und auch dem Amateursport steht eine vierwöchige Pause bevor. Freude mit all dem haben auch die Sozialpartner nicht, denen am heutigen Nachmittag bei einer rund einstündigen Runde ein Verordnungsentwurf vorgelegt wird. So meinte etwa AK-Präsidentin Renate Anderl: "Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, jetzt alles runterzufahren." Gemeinsam mit ÖGB-Chef Wolfgang Katzian deponierte sie aber einige Forderungen, die teils wohl auch erfüllt werden - etwa dass die Schulen offen bleiben, was die Lehrer freilich sofort nach Prämien und zusätzlichen Schutzmaßnahmen rufen ließ.

