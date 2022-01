Neue Aufgabe für Kurz im "Rat für Toleranz"

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass der im Vorjahr unter Korruptionsverdacht als Kanzler und VP-Chef zurückgetretene Sebastian Kurz (35) "Global Strategist" bei Thiel Capital, einer Firma des US-Investors Peter Thiel, wird.

Kurz erhält noch eine weitere Aufgabe: Er wird Co-Vorsitzender des Europäischen Rats für Toleranz und Versöhnung (ECTR). Dieser setzt sich für Toleranz für das jüdische Leben in Europa, gegen Antisemitismus und gegen die Leugnung des Holocaust ein. Schon in seiner Zeit in der Politik hatte Kurz sich in diesen Bereichen engagiert. Er soll in der neuen ehrenamtlichen Tätigkeit seine internationalen Kontakte einbringen.

Kurz wirkt dabei an der Seite des sozialdemokratischen, britischen Ex-Premierministers Tony Blair, der seit 2015 alleiniger Vorsitzender ist. Dem Gremium, das 2008 vom Präsidenten des Europäischen Jüdischen Kongresses gegründet worden war, gehören noch weitere ehemalige Spitzenpolitiker an.

Auch Kurz’ früherer Pressesprecher Johannes Frischmann, der mit Untreue-Vorwürfen konfrontiert ist, hat einen neuen Job. Er arbeitet als Referent im VP-Klub.