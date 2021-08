Neue 3G-Regel: Teilimpfung reicht jetzt nicht mehr

Die Regeln für Geimpfte, um einen "Grünen Pass" zu bekommen, sind seit Sonntag verschärft. Wer ein Lokal, einen Friseursalon, ein Hotel oder eine Tanzschule besuchen möchte, der braucht nun mehr als eine Teilimpfung. Den "Grünen Pass" gibt es nun – neben Getesteten und Genesenen – nur noch für vollständig Geimpfte.

Als vollständig geimpft gelten demnach neben bereits vollimmunisierten Personen auch jene, die nach einer Covid-Erkrankung genesen und nur einmal geimpft wurden. Im Impfzertifikat bei zweimal Geimpften steht "2/2", bei Genesenen mit einer Impfung wird der bisherige Vermerk "1/2" durch "1/1" ersetzt.

Eine Einmal-Impfung reicht indes nicht mehr für die 3G-Regelung aus, sofern man nicht mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft ist.

Steigende Infektionszahlen

Die vierte Welle nimmt weiter an Fahrt auf: Am Sonntag sind mit 891 Corona-Neuinfektionen österreichweit erneut Werte über dem Sieben-Tages-Schnitt von 807 vermeldet worden. Während die Zahl der Krankenhauspatienten innerhalb einer Woche um über 50 Prozent auf 225 gestiegen ist, haben sich die vermeldeten Impfzahlen hingegen halbiert. 12.544 Impfungen sind am Samstag durchgeführt worden, vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 26.774 Impfungen. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.390.365 bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 60,3 Prozent der Bevölkerung. 4.987.968 und somit 55,8 Prozent der Österreicher sind bereits vollimmunisiert.

55 Intensivpatienten

55 Menschen werden auf Intensivstationen betreut, um 15 mehr als vorigen Sonntag. Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 8.559. Zwei Todesfälle gab es seit gestern, sechs waren es im Wochenverlauf. Die höchste Durchimpfungsrate (zumindest einmal geimpft) ist bisher im Burgenland mit 67,5 Prozent erreicht, die niedrigste in Oberösterreich, wo sie bei 56 Prozent liegt. Diese Zahlen beziehen sich jeweils auf den Samstag. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Wien mit 84,5, gefolgt von Salzburg, Vorarlberg und Tirol (79,9, 73,4 und 69,7). In Oberösterreich liegt die Inzidenz laut AGES derzeit bei 67,2.

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) forderte am Wochenende in einem Interview weitergehende Verschärfungen der Maßnahmen für Ungeimpfte. "Es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass nur mehr Geimpfte reinkommen", forderte er strikte Beschränkungen etwa bei Freizeiteinrichtungen.