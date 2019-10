Nervosität vor Sondierung: Raue Töne, Missverständnisse und Bedingungen

VP-Obmann Sebastian Kurz geht in die zweite Sondierungsrunde. Heute ist SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner wieder zu Gast im Winterpalais in der Himmelpfortgasse. Morgen geben sich Werner Kogler (Grüne) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) die Klinke in die Hand. Spekulationen, wonach der Ex-Kanzler danach die nächste Phase anstreben und etwa die Grünen zu echten Koalitionsverhandlungen einladen könnte, werden in dessen Umfeld zerstreut.

Man wolle auch noch in der kommenden Woche mit allen drei Parteichefs "die atmosphärischen und inhaltlichen" Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit ausloten, hieß es gestern aus Kurz’ Umfeld. Hinweise, dass die Nervosität dennoch bereits steigt, lieferte neben den Grünen (siehe Kasten) mit der FPÖ ausgerechnet jene Partei, die als einzige vorerst den Oppositionskurs eingeschlagen hat.

Kickls Bedingungen

Für Herbert Kickl wäre eine türkis-blaue Neuauflage "unvorstellbar", wenn diese mit einem Innenminister aus der ÖVP verbunden wäre. Und auch ein Unabhängiger für das Amt sei keine Lösung, denn "den gibt es nicht". Als weitere Koalitionsvorgaben nannte der FP-Klubobmann den Ausbau der direkten Demokratie "in Windeseile" und eine ORF-Reform.

Mit seinen Bedingungen für das Innenressort würde Kickl nicht nur die Vorstellungen von Kurz durchkreuzen. Die Aussagen konterkarieren auch jene von FP-Chef Norbert Hofer, der am Vortag einmal mehr signalisiert hat, dass man zur Verfügung stehe, falls Kurz mit den anderen Parteien scheitert. Allerdings: Neben Kickl ist mit Oberösterreichs FP-Chef Manfred Haimbuchner ein weiterer mächtiger Blauer klar Richtung Opposition unterwegs. Dessen Festlegung vom Wahlsonntag, wonach für ihn eine Regierungsbeteiligung ausgeschlossen sei, habe nach wie vor Gültigkeit, heißt es aus Haimbuchners Umfeld.

Als einzige Partei, die an den Sondierungen beteiligt ist, hat die SPÖ neben Rendi-Wagner nur vier Teammitglieder nominiert. Man habe, "ob mit Absicht oder nicht", aus der VP-Zentrale die Information erhalten, dass in Fünferteams sondiert werde. Nun seien es aber Sechserrunden, hieß es dazu in der Löwelstraße.

Rendi-Wagner hat am Mittwoch deshalb Michael Ludwig nachnominiert. Dem Wiener Bürgermeister wird nachgesagt, dass er im Hinblick auf seine Gemeinderatswahl im Herbst 2020 wenig Interesse daran hat, in seiner Kampagne den Kurs einer türkis-roten Bundesregierung verteidigen zu müssen. Auch Kurz gilt nicht als Großkoalitionär.

Rendi-Wagner gab sich vielleicht auch deshalb diplomatisch reserviert: "Ich erwarte mir, dass Befindlichkeiten außen vor gelassen werden und professionell über Themen gesprochen wird." Meinl-Reisinger kündigte für morgen an, von Kurz angesichts des Budgetausblicks einen "Kassasturz" einzufordern.

Grüne Klimaberuhigung und Querschüsse

Im Wahlkampf hatte Grünen-Chef Werner Kogler noch über die „türkise Schnöseltruppe“ rund um VP-Chef Sebastian Kurz gewettert. Vor den Sondierungsgesprächen sind die Grünen nun um atmosphärische Beruhigung bemüht – man will die Chancen auf eine inhaltliche Annäherung nicht torpedieren. Da passt die jüngste Aufregung um Neo-Abgeordnete Sigrid Maurer (Bild) nicht ins Konzept. In einem Interview mit der Gratiszeitung „Heute“ warf Maurer gestern Kurz und FP-Chef Norbert Hofer vor, „den bestehenden Hass, der immer wieder auf mich einbricht, zu bespielen“, etwa mit Warnungen, sie könnte Innenministerin werden. Das Zitat sei „missverständlich“, sie habe nur Hofer gemeint, so Maurer nach Erscheinen. Die Zeitung gab an, das Zitat sei von ihr freigegeben worden.

Dass mit der Wiener Grünen-Chefin Birgit Hebein eine Vertreterin des linken Flügels mit im Sondierungsteam sitzt, verteidigen grüne Funktionäre nun aber nicht nur mit der Stärke der Landesgruppe, sondern auch mit den Worten: „Wir hätten auch Sigi Maurer schicken können.“

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at