Nepp mit 99,5 Prozent als Wiener FPÖ-Chef wiedergewählt

Beim 37. ordentlichen Landesparteitag in der Messe Wien erhielt er 396 von 398 gültigen Delegiertenstimmen. Er nahm die Wahl "dankend" an. Nepp steht seit 2019 an der Spitze der Wiener Blauen, bei seiner Wahl beim Landesparteitag 2021 hatte er knapp 97,9 Prozent erreicht.

Stimmberechtigt waren laut Partei 408 anwesende Delegierte. Zehn Stimmen waren ungültig. Von den 398 gültigen Stimmen gab es zwei Gegenstimmen und 396 Stimmen für Nepp.

Bei der letzten Wien-Wahl 2020 mussten die Freiheitlichen infolge des Ibiza-Skandals ordentlich Federn lassen, sie stürzten um fast 24 Prozentpunkte auf knapp acht Prozent ab. Im Wiener Landtag bzw. Gemeinderat verfügt die FPÖ seither über acht Mandate, sie ist damit die kleinste Fraktion. Laut aktuellen Umfragen könnten die Blauen die Verluste bei den nächsten Wahlen zumindest teilweise wieder gutmachen.

