Neos: Warum dem „frischen Wind“ in Salzburg die Luft ausging

In Salzburg hatten sich die Neos anfangs als „frischer Wind“ in der Politiklandschaft inszeniert. Man hatte sich selbstbewusst einer „Herkulesaufgabe“ gestellt, davon ist Generalsekretär Douglas Hoyos überzeugt. Als kleine Landespartei, die „strukturell nicht besonders gut aufgebaut ist“, wagte man sich an die Dirndl-Koalition, eine Regierungsarbeit mit ÖVP und Grünen, heran. Und scheiterte.