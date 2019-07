Neos wandeln Parteispenden in Mitgliedsbeiträge um

In der Debatte um Parteispenden war Beate Meinl-Reisinger eine der lautesten Kritikerinnen von dunklen Geldflüssen. Nur wer einer transparenten Regelung samt Prüfung durch den Rechnungshof zustimme, komme nach der Wahl als möglicher Koalitionspartner in Frage, hielt die Neos-Chefin mehrfach fest. Umso heftiger fiel am Wochenende die Kritik an einem Beschluss der pinken Mitgliederversammlung aus. Dieser stelle eine Umgehungskonstruktion zur eben von SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt beschlossenen Reform der Parteienfinanzierung dar, so der Vorwurf.

Unbegrenzte Beiträge

Die neue Regel der Neos sieht vor, dass es künftig neben "ordentlichen" Parteimitgliedern mit einem Jahresbeitrag von 90 Euro auch "fördernde Mitglieder" geben soll. Letztere können neben natürlichen auch juristische Personen sein, also etwa Firmen mit einem Inlandssitz. Diese sollen "die Ziele der Partei durch Geld- und Sachzuwendungen oder sonst wie fördern", erklärte Neos-Generalsekretär Nick Donig. Das zentrale Detail ist freilich, dass diese Förderer unbegrenzt hohe Beiträge leisten können. Ab 7500 Euro müssen diese allerdings offengelegt werden.

Die Neos reagieren damit auf ein Gesetz, das "nicht auf mehr Transparenz, sondern darauf abzielt, sich die Konkurrenz vom Hals zu schaffen", sagte Donig. In der ab nächster Woche geltenden neuen Regelung werden Parteispenden über 7500 Euro generell verboten. Außerdem darf keine Partei mehr als 750.000 Euro pro Jahr an Spenden einnehmen.

2017 wären davon vor allem türkise und pinke Großspender betroffen gewesen. Die Neos hätten wegen der Deckelung die Hälfte (550.000 Euro) ihres gesamten Spendenaufkommens verloren, die ÖVP von Sebastian Kurz sogar 3,7 Millionen Euro.

Am heftigsten fiel die Reaktion von FP-Generalsekretär Christian Hafenecker aus. Mit dem Versuch, Spenden als Mitgliedsbeiträge zu tarnen, würden sich die Neos "selbst auf die Stufe mit Kriminellen" stellen, Peter Pilz von der Liste Jetzt will noch nie eine "so unverschämte Umgehung eines Gesetzes gesehen" haben. Pilz will prüfen lassen, ob es sich um einen vorsätzlichen Rechtsbruch handelt.

"Peinliche Heuchelei"

Donig wies die "hochnotpeinliche Heuchelei" mit dem Hinweis zurück, dass beide Parteien selbst Fördermitgliedschaften vorsehen und im Gegensatz zu den Neos nicht alle Einnahmen offenlegen würden. Tatsächlich ist im FP-Statut von "unterstützenden Mitgliedern", auch Firmen, die Rede, die "die Ziele der Partei durch Geld- und Sachzuwendungen oder sonst wie fördern". Bei der Liste Jetzt und bei der ÖVP ist gleichlautend von "außerordentlichen Mitgliedern" die Rede. Grünen-Chef Werner Kogler forderte bereits die nächste Reform im Herbst, um "die Schwächen des hingeschluderten Gesetzes" zu sanieren.