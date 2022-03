Neos Salzburg: Klubobmann wechselt zur ÖVP

Bei den Neos hat die Vorbereitung der Kandidatenliste zu einem Streit geführt, der nun in einem Klubwechsel mündete. Schon länger hat die Chemie zwischen Neos-Klubobmann Josef Egger und Parteichefin Andrea Klambauer nicht mehr gestimmt. Egger kündigte schließlich an, nicht mehr zur Verfügung zu stehen und sich auch nicht an den Vorbereitungen für die Wahl beteiligen zu wollen. Als er dann doch über eine Wiederkandidatur nachdachte, kam es zum Streit. Egger wurde am Montag als Klubchef abgewählt. Dieser reagierte mit seinem Rückzug aus Partei und Klub.

Die Neos haben damit nur noch zwei Abgeordnete im Salzburger Landtag und verlieren ihren Klubstatus. Das bedeutet weniger Möglichkeiten und weniger Mittel. Am Mittwoch gab Egger bekannt, dass er sich dem VP-Klub anschließen wird. Damit verfügen ÖVP und Grüne nun über eine Mehrheit und benötigen den dritten Regierungspartner Neos für Beschlüsse nicht mehr. Klambauer betonte, die Koalition sei "stabil und aufrecht".