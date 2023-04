Neos: Migration als Lösung für Personalmangel

Mehrarbeit müsse durch Senkung von Steuern attraktiviert und die Kinderbetreuung ausgebaut werden, fordert Meinl-Reisinger. Zudem brauche es "qualifizierte Zuwanderung", sagte sie.

In Oberösterreich seien am AMS 30.000 offene Stellen gemeldet, sagt Oberösterreichs Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer. Die Neos haben in der Landtagssitzung am Donnerstag eine Aktuelle Stunde zum Thema Personalnot beantragt. Eine Thematik, die am Freitag bereits Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) in einer Rede anlässlich seines sechsten Amtsjubiläums angesprochen hatte.

Dass sich Migranten aktiv am Arbeitsmarkt einsetzen würden, sei "die Ausnahme", reagierte FPÖ-Landesparteisekretär Michael Gruber am Dienstag. Er spricht sich gegen erleichterte Einreise aus.

