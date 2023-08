Neos: Kritik an Geheimhaltung von Studien

Diese Geheimniskrämerei ist schlicht nicht akzeptabel", ärgerte sich Neos-Klubvize Nikolaus Scherak. Seine Partei stellte an alle Ministerien Anfragen. Thema: Welche Studien wurden beauftragt, wie hoch waren die Kosten dafür und wurden sie veröffentlicht?

Die Bundesregierung gab demnach zwischen August 2022 bis Juni 2023 mehr als elf Millionen Euro für Studien aus. Im Vergleichszeitraum des Jahres zuvor waren es 6,6 Millionen Euro gewesen. Von den insgesamt 167 Studien wurden aber nur 53 veröffentlicht. Dabei wurde im Juli 2022 das Parteiengesetz verschärft, das eine grundsätzliche Veröffentlichungspflicht für in Auftrag gegebene Studien, Umfragen und Gutachten für Bund, Länder und Gemeinden vorsieht.

Die meisten Studien gab wie im Jahr zuvor das Klimaministerium in Auftrag (40), gefolgt vom Landwirtschaftsministerium (36) und vom Gesundheits- und Sozialministerium (32). Die höchsten Gesamtkosten wies das Gesundheits- und Sozialministerium auf (in Summe 2,66 Millionen Euro), gefolgt vom Finanzministerium (2,16 Millionen für insgesamt 14 Studien) und vom Klimaministerium (2,09 Millionen Euro).

Thematisch war die Bandbreite groß. Das Sozialministerium kofinanzierte eine Studie zu den sozialen Krisenfolgen (737.193,02 Euro), eine Studie zur Evaluierung der Breitbandinitiative des Finanzministeriums kostete 160.160 Euro, das Klimaministerium zahlte für die "zweijährige Analyse zur bestehenden Regelung betreffend Deponienachsorge" 351.984 Euro.

All diese Studien hätten die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Steuergeld bezahlt, sagte Scherak, "sie haben also ein Recht darauf, sie auch zu bekommen." Von der Volkspartei habe er sich nichts anderes erwartet. "Dass die Grünen es ihr gleichtun und ebenso auf die Veröffentlichungspflicht pfeifen, zeigt, dass sie den Anstand bei ihrem Eintritt in die Regierung an der Garderobe abgegeben haben", wetterte Scherak.

Er drängte deshalb erneut auf den raschen Beschluss des Informationsfreiheitsgesetzes.

