Neos: "Kein Wunder, wenn Populisten stark sind"

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat am Sonntag in einer Grundsatzrede vor rund 300 Mitgliedern in der Meinl-Rösthalle in Ottakring vor einer schleichenden Aushöhlung der Demokratie in Österreich gewarnt.

Die Regierungen hätten aus den Krisen der vergangenen Jahre keine Lehren gezogen. Wieder einmal entstehe der Eindruck eines korrupten Systems, in dem es sich einige richten können, sagte Meinl-Reisinger bei der Neos-Mitgliederversammlung und verwies etwa auf Vorgänge rund um die Insolvenz der Möbelkette Kika/Leiner.

Das Ergebnis sei ein Gefühl der Ohnmacht der Bevölkerung, das die Sehnsucht nach einem "starken Mann" fördere. In einer solchen Lage sei es kein Wunder, wenn "Populisten" wie die FPÖ stark seien. Deren Vision von einer Festung Österreich nach Vorbild von Ungarns Viktor Orban gehe aber mit einer Demokratie nicht zusammen. Jetzt entscheide sich, wie es weitergehe – "im Großen wie im Kleinen", sagte Meinl-Reisinger. Die Neos würden "angstfrei und tatkräftig" in die Zukunft gehen.

ZIB 1: Mitgliederversammlung der Neos

Eine Wahl fand am Sonntag nicht statt. Der Neos-Bundesvorstand wird alle drei Jahre gekürt, das nächste Mal im kommenden Jahr.

Die FPÖ stehe "in der Mitte der Gesellschaft", entgegnete FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Die Neos seien "nur frustriert", weil sich kaum jemand wünsche, dass sie in Österreich gestalten.

