Neos fordern Milliardenpaket für Konjunktur

Konkret hätte die bisherige Regierung "in der Phase sprudelnder Steuereinnahmen nichts getan", um einer drohenden Rezession entgegenzuwirken. Angesichts der sich eintrübenden Konjunktur sei nun ein umfassendes Unterstützungspaket notwendig, forderte Meinl-Reisinger. Jeweils eine Milliarde Euro soll aus pinker Sicht in Infrastruktur, Technologie und Bildung investiert werden – zusätzlich zur von den Neos schon länger verlangten Lohnnebenkostensenkung. Insgesamt will Meinl-Reisinger acht Milliarden Euro in die Konjunkturförderung pumpen.

Zur Gegenfinanzierung müsse über Pensions- und Gesundheitsreformen diskutiert werden.

Mit der Infrastrukturmilliarde soll der Bund die Bautätigkeit ankurbeln, im Bildungsbereich will sie den Ausbau der Ganztagsschule beschleunigen und im Technologiebereich plädierte Meinl-Reisinger für einen Fonds, der Forschung, Innovation und Start-ups fördert sowie langfristige Planung "und nicht klein klein" gewährleistet.

