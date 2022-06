Neos feiern zehnten Geburtstag: "Sie sind keine Sternschnuppe geblieben"

Am Freitagnachmittag feiern die Neos in den Wiener Werkshallen in Simmering ihren zehnten Geburtstag. In der Einladung werden inspirierende Gesprächspartner und ein Live-DJ angepriesen. Dass zugunsten der Sommerparty beim Datum etwas geschummelt wurde, mag übersehen werden: Der Gründungskonvent fand eigentlich am 27. Oktober 2012 statt.