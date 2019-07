Neos entscheiden über Brandstätters Kandidatur

Mitte der Woche soll feststehen, ob Kurier-Herausgeber Helmut Brandstätter als Quereinsteiger für die Neos kandidieren wird. "Wir sind immer mit mehreren Personen im Austausch, wenn es darum geht, den Zuschauerplatz zu verlassen und politisch aktiv zu werden", hielt sich Neos-Generalsekretär Nikola Donig noch bedeckt. Er schätze jedenfalls Brandstätters Arbeit als Journalist sehr.

Brandstätter wurde im Herbst 2018 als Chefredakteur des Kurier vorzeitig abberufen, ihm folgte Martina Salomon. Einzig die Rolle des Herausgebers blieb ihm noch. Eine Position, die er im Falle einer Neos-Kandidatur wohl an Salomon oder Geschäftsführer Thomas Kralinger abgeben müsste.

Indirekt liefert er in seinem Buch "Kurz und Kickl – Ihr Spiel mit Macht und Angst", das am Mittwoch präsentiert wird, Gründe für seine Ablöse. Auf 207 Seiten beschreibt er unter anderem sein oftmals schwieriges Verhältnis zu VP-Obmann Sebastian Kurz.

"Brutale Methoden"

Die ÖVP habe den Kurier "auf Linie bringen" wollen. Kurz’ Team sei dabei zum Teil "brutal" vorgegangen und habe eine eigene Art entwickelt, Redakteure unter Druck zu setzen. Ein enger Vertrauter von Kurz soll bei einem Redakteur mit der Ansage angerufen haben: "Spricht da die sozialistische Tageszeitung Kurier?". Auch vor Niederösterreichs Ex-Landeschef Erwin Pröll machte Kurz nicht Halt. Er soll Pröll nach einem kritischen Interview aufgefordert haben, dieses zurückzunehmen.

Allzu viele Schlüsselloch-Geschichten finden sich in dem Buch nicht, mit Kickl traf sich Brandstätter nie zu einem persönlichen Gespräch. "Kurz will die Medien gebrauchen, Kickl würde die kritischen am liebsten abschaffen", schreibt er und erinnert an einen umstrittenen Medienerlass Kickls.

Im letzten Kapitel "Große Themen für unsere Zukunft" warnt Brandstätter nochmals vor einem autoritären Staat. Vieles – ob zum Thema Bildung, Sozialstaat oder Europa – würde sich auch in einem Neos-Wahlprogramm interessant lesen. (gana)

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at