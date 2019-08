Neos: Entlastung trotz neuer CO2-Steuer

Konkret soll diese 350 Euro je Tonne betragen, was an den Zapfsäulen den Liter Benzin um 15 und den Liter Diesel um 36 Cent verteuern würde, so die von den Neos beauftragte Berechnung durch das Economica-Institut.

Spüren sollen die Verbraucher diese Verteuerung aber nicht, im Gegenteil, so Meinl-Reisinger: Denn das pinke Konzept sieht im Gegenzug die Abschaffung etwa der motorbezogenen Versicherungssteuer und der Normverbrauchsabgabe vor. Das bringe insgesamt rund vier Milliarden Euro Entlastung, bei Gegenrechnung der neuen CO2-Steuer blieben bis 2022 immer noch 1,9 Milliarden übrig.

Meinl-Reisinger versprach noch weitere Entlastungen: etwa durch Abschaffung der kalten Progression mittels Steuertarifanpassung und Abschaffung der Kommunalabgabe. In Summe gehe es um zehn Milliarden Euro, die durch Reformen "im System, im Gesundheitsbereich und bei den Pensionen" gegenfinanziert werden sollen.

