Neo-Wirtschaftsminister: „Müssen die Stopptaste für industrielle Abwanderungen drücken“

Sein erster offizieller Termin als neuer Wirtschaftsminister führte Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) am Dienstag in die voestalpine in Linz. Das sei ihm eine große Ehre, sagte der 45-Jährige einleitend. Nicht nur, weil er ein Stahlstadtkind sei und als Student hier geschichtelt habe, sondern auch weil die voestalpine zu den zentralen Leitbetrieben in Europa zähle.

Der oberösterreichische Ex-Landesrat und Kurzzeit-Wirtschaftskammer-Generalsekretär gab bei dem Termin, den er gemeinsam mit voestalpine-Vorstandschef Herbert Eibensteiner bestritt, einen Ausblick auf künftige Schwerpunktsetzungen in seinem Ressort. Oberste Aufgabe der Politik müsse sein, die Industrie in Österreich zu halten, bekräftigte Hattmannsdorfer. Diese sei „unsere Lebensversicherung“.

Hattmannsdorfer sieht dabei nicht nur in Österreich, sondern europaweit Handlungsbedarf: „Wir müssen die Stopptaste für industrielle Abwanderung drücken“. Gelegenheit, sich mit seinen Amtskollegen auszutauschen hat Hattmannsdorfer bereits Mitte kommender Woche beim europäischen Rat der Wettbewerbsfähigkeit. Dort will er sich unter anderem für Lockerungen im Bereich der Lieferketten und der Nachhaltigkeitsberichterstattung einsetzen.

„Trump nicht fürchten“

Das dafür von Hattmannsdorfer formulierte Ziel, die Betriebe von unnötigen Vorgaben zu befreien, spielt in die von dem Neo-Wirtschaftsminister angekündigte Deregulierungs-Offensive hinein. Auch auf nationaler Ebene soll sich in puncto Bürokratieabbau etwas tun – so sollen beispielsweise die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden.

Mit Blick auf die (wirtschaftspolitischen) Spannungen zwischen Europa und den USA (Stichwort Zölle), plädierte Hattmannsdorfer für ein selbstbewussteres Auftreten der Europäischen Union. „Wir sollten uns vor Donald Trump nicht fürchten, sondern mit ihm verhandeln“. Gelinge auf diesem Weg keine Einigung, müsse Europa wirkungsvolle Gegenmaßnahmen setzen.

Ähnlich sieht das Eibensteiner, der das klare Bekenntnis zur Industrie im Regierungsprogramm begrüßte. Diesem müssten nun schnell Maßnahmen folgen, drängt der Konzernchef auf Tempo. Die Wirtschaftslage sei angespannt, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, insbesondere der österreichischen, weiter im Abnehmen. Begründet liegt das für Eibensteiner etwa in den steigenden Lohnstückkosten und den hohen Energiekosten.

Senkung der Lohnnebenkosten erst ab 2027

Energie sei ein großes Thema, bekräftigte Hattmannsdorfer. Er hielt hier fest, dass das Elektrizitätswirtschaftsgesetz, das Erneuerbaren-Gas-Gesetz sowie das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz zeitnah finalisiert werden sollen.

Mit Blick auf die hohen Arbeitskosten bedauerte Eibensteiner, dass die Senkung der Lohnnebenkosten laut Regierungsprogramm erst ab 2027 verankert ist. Die Maßnahme steht – wie einige andere auch – „unter Budgetvorbehalt“.

Hattmannsdorfer bekannte sich zu dem niedergeschriebenen Pfad der Senkung von 3,7 Prozentpunkten ab Mitte der Legislaturperiode. Trotz der in den kommenden zwei Jahren anstehenden Budgetkonsolidierung und dem damit verbundenen Spardruck, werde es Offensivmaßnahmen geben, sagte er – und nannte als einen Baustein zur Konjunkturbelebung die steuerfreie Mitarbeiterprämie. Diese soll noch heuer eingeführt werden.

