Nein zum "freien Spiel" im Nationalrat

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) begrüßt es, dass die Koalition nach dem Renaturierungs-Eklat nicht geplatzt ist und es somit zu keinem "freien Spiel" der Kräfte im Parlament kommt.

Bei einem Pressetermin der Reihe "Offen gefragt" betonte er, dass Österreich die Tradition der Koalition und Opposition bzw. der Parteiendemokratie habe. In früheren Fällen seien Beschlüsse mit Milliarden-Auswirkungen weit in nächste Perioden hinein getroffen worden. Unverändert ist Sobotka gegen FP-Chef Herbert Kickl als Regierungspartner. Kickls Attitüde – Stichwort Volkskanzler – überschreite Grenzen und erinnere in der Diktion an vergangene Zeiten.

Sobotka, der sich nach der Nationalratswahl aus der Politik zurückzieht, hätte Kickl "mit Sicherheit" nicht zum Nationalratspräsidenten gewählt. Auf die Frage, ob etwas gegen Norbert Hofer als Nationalratspräsident spräche, sollten die Freiheitlichen stärkste Kraft werden, antwortete er zurückhaltend: "Den Kollegen Hofer schließe ich für mich nicht aus."

Gleichzeitig machte Sobotka klar, dass es nur eine Gewohnheit sei, dass die stimmenstärkste Partei den Präsidenten stelle: "Das ist aber kein Gesetz." Welchen Aufgaben er sich künftig widmen will, sagte Sobotka nicht: "Über die Brücke gehe ich, wenn sie da ist."

