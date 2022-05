Nehammers Neuaufteilung im Eiltempo

Es waren hektische Stunden für VP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer: Bis in die Nacht telefonierte er am Montag mit Parteigranden, um die Nachfolge von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck zu regeln. Der Zeitpunkt der Rücktritte hatte viele überrumpelt.

Noch in der Nacht stand die Lösung, Nehammer lud für gestern 13 Uhr zur Präsentation seines neuen Teams in die politische Akademie der Volkspartei. Die Neuen, die per Umlaufbeschluss vom VP-Vorstand abgesegnet wurden, waren noch nicht dabei, dafür prangte im Hintergrund das neue Parteilogo – die Volkspartei hat das "neu" im Namen verloren.

Video: Ist das das Ende der türkisen ÖVP? Zeit im Bild-Chefredakteur Matthias Schrom analysiert.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Wenn es so weit ist"

Dass Köstingers Rücktritt wenige Tage vor dem türkisen Parteitag und der daraus folgende Abgang Schramböcks ihn überrumpelt hatten, wollte Nehammer zwar nicht explizit bestätigen. Er sagte aber, dass es mit den Ministerinnen, die Kurz in die Regierung geholt hatte, Vereinbarungen gegeben habe, dass sie selbst den Zeitpunkt ihres Rückzugs aus der Politik bestimmen. "Wenn es so weit ist, werde ich informiert", so habe die Abmachung gelautet.

Er habe parteiintern vorab Pläne für die Nachfolgeregelung gemacht, "deshalb gibt es rasch eine Nachbesetzung", so Nehammer.

Beide Ministerien werden neu verteilt: Wie bereits berichtet, wandern Schramböcks Arbeitsagenden zu Wirtschaftsminister Martin Kocher, den auch der Kanzler damit als "Super-Minister" sieht. Köstingers Ressort übernimmt der Tiroler Bauernbündler Norbert Totschnig, die restlichen Agenden aus den beiden Ressorts werden auf drei Staatssekretariate verteilt: Susanne Kraus-Winkler für Tourismus und Florian Tursky für Digitalisierung kommen neu dazu, Staatssekretärin Claudia Plakolm bekommt Köstingers Zivildienstagenden.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird die neuen Minister und Staatssekretäre heute angeloben, nachdem sie gestern bereits zur Vorstellung in der Hofburg waren. Den Koalitionspartner habe er unverzüglich informiert und Zustimmung für die Rochaden eingeholt, so Nehammer – aufgrund des "vertrauensvollen Verhältnisses" mit den Grünen sei das sehr schnell gegangen.

Dass die Agenden zweier Ministerinnen von Männern übernommen werden, begründete Nehammer auch mit der "Härte, Häme und Untergriffigkeit", die den abtretenden Ministerinnen widerfahren sei, das müsse aufhören, wenn man mehr Frauen in der Politik wolle. Dass schwarze Bünde- und Länderlogik bei den Besetzungen eine Rolle gespielt haben soll, quittierte Nehammer mit einem Lächeln. Auf die Frage, ob er das von Vorgänger Sebastian Kurz geänderte Statut samt Vollmacht für den VP-Chef genutzt habe, sagte er: "Jeder, der das Statut braucht oder sich darauf beruft, hat schon verloren."

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Stelzer zeigt sich erfreut

Erfreut über die rasche Nachfolgeregelung zeigte sich gestern Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Gerade in schwierigen Zeiten wie derzeit dürfe sich eine staatstragende Partei "nicht in Personaldiskussionen verzetteln". Die Bündelung der Wirtschafts- und Arbeitsagenden sei "gerade auch für das Wirtschafts- und Industriebundesland Oberösterreich von großer Bedeutung". Auch die Aufwertung des Staatssekretariats von Claudia Plakolm sei sehr erfreulich.

Weniger erfreut zeigte sich die Opposition. SPÖ und FPÖ erneuerten ihre Forderungen nach Neuwahlen. SP-Sozialsprecher Josef Muchitsch stieß sich besonders an der Zusammenlegung von Arbeit und Wirtschaft. FP-Chef Herbert Kickl sprach von einer "peinlichen Verlängerung des Leidens", die Namen der Neuen müsse man sich aber wohl nicht mehr merken.

Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos warf Nehammer generell eine schlechte Besetzung von Ministerposten schon in der Vergangenheit (Gerhard Karner, Martin Polaschek) vor.