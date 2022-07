Die Aufforderung von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) an die Bundesregierung und damit an Parteifreund und Kanzler Karl Nehammer, eine Deckelung der Strompreise in Angriff zu nehmen, hat in der ÖVP eine Kettenreaktion ausgelöst. Nach Oberösterreichs Thomas Stelzer, der noch am Sonntag dazu geraten hatte, mit Experten über einen Strompreisdeckel nachzudenken, zogen am Montag weitere schwarze Landeshauptleute nach.