Nehammer über künftiges Regierungsprogramm: "Ausgabenbremse oberste Prämisse"

ÖVP, SPÖ und Neos nehmen Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Regierung auf. Das hat Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer am Montag bei einer Pressekonferenz angekündigt. Am Abend war Nehammer in der "ZiB 2" bei Margit Laufer zu Gast. Die Welt sei im Umbruch, sagte der Bundeskanzler und wies auf den US-Wahlsieg von Donald Trump und die zerbrochene Ampelkoalition in Deutschland hin. "Daher ist es aus meiner Sicht wichtig, eine Regierung der Stabilität und der Vernunft aus der Mitte zu bilden, die von einer Mehrheit aus der Bevölkerung getragen ist", sagte Nehammer.

"Lehne diese Form der Tonalität ab"

Zur Ankündigung von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, man wolle der ÖVP und der SPÖ am Verhandlungstisch "in den Hintern treten", sagt der ÖVP-Chef: "SPÖ und Neos waren viele Jahre in der Opposition. Da herrscht eine andere Tonalität. Ich lehne diese Form der Tonalität ab." Entscheidend sei, dass man in den Inhalten zusammenkommt, es dürfe kein "Weiter wie bisher" geben.

Video: Das "ZiB 2"-Interview mit Karl Nehammer (ÖVP) in voller Länge:

Thema im Gespräch mit Margit Laufer war auch die angespannte Budgetsituation. Im Budget klafft ein Milliarden-Loch, der Fiskalrat erwartet für die nächsten Jahre ein höheres Budgetdefizit als zuletzt prognostiziert. Faktum sei, dass fünf Jahre der Krise, von der Pandemie über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bis zur Inflationsbekämpfung, hinter uns liegen, erklärt Nehammer. Das habe das Budget massiv belastet. Wird das nächste Regierungsprogramm ein Sparprogramm, fragt die "ZiB 2"-Moderatorin. Der Bundeskanzler verneint dies und nennt die Ausgabenbremse als oberste Prämisse -"nachschauen, wo man Möglichkeiten hat, Mittel effizienter einzusetzen, und Investitionen, um den Wirtschaftswachstum in Gang zu setzen."

Ob der Klimabonus abgeschafft werden solle, wollte Nehammer nicht kommentieren. Er wolle nicht über die Medien Verhandlungen führen. Auch eine zuletzt von Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker geforderte Nulllohnrunde wollte der ÖVP-Chef nicht bewerten. "Auch hier gilt es, die Verhandlungen abzuwarten."

Die Aufgabe in den Koalitionsverhandlungen sei es, alle Wähler mit ihren Anliegen ins Boot zu holen - auch die, die bei der Nationalratswahl der FPÖ ihre Stimme gegeben haben. "Die 1,4 Millionen Wähler der FPÖ sind mir so wichtig wie meine 1,3 Millionen Wähler der ÖVP." Zur Frage, ob sich ein FPÖ-Sieg bei der anstehenden Steiermark-Wahl auf die Stabilität der Regierung im Bund auswirken würde, sagt der Kanzler: "Landtagswahlen sind Landtagswahlen."

"Keine Sideletter"

Er erklärt, dass die Dreierkoalition keine Sideletter über Postenbesetzungen vereinbaren werde, es brauche Transparenz. Nehammer: "All das, was an Posten in der Republik vergeben wird, ist im Gesetz geregelt. Darum gibt es überhaupt keinen Grund, Geheimabsprachen zu führen."

Bis wann soll die neue Regierung stehen, so die abschließende Frage. "Die Deadline ist: 'So schnell wie möglich'", so Nehammer.

