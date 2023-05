Nehammer will "Fehlentwicklungen schonungslos aufzeigen"

"Österreich wird weiter seinen Beitrag leisten, das Erfolgs- und Friedensprojekt EU positiv weiterzuentwickeln", betonten Bundeskanzler ÖVP-Chef Karl Nehammer und Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) laut Aussendung. Österreich werde wenn notwendig "Fehlentwicklungen schonungslos aufzeigen", fügte der Kanzler hinzu. "Gerade im Kampf gegen die illegale Migration muss es seitens der EU-Institutionen mehr Tempo geben", so Nehammer in einer gemeinsamen Erklärung mit Edtstadler und ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig. "All jene Herausforderungen, die besser in den Mitgliedstaaten bewältigt werden können, sollten aber in nationaler Verantwortung bleiben. Mehr Subsidiarität führt zu einem stärkeren Europa. Ganz nach dem Motto 'In Vielfalt geeint'", betonte Nehammer. Es gelte "alles daran zu setzen, die europäischen Werte zu verteidigen, unseren Wohlstand zu sichern und den in Gang befindlichen Wandel zu nutzen, um die EU weiterzuentwickeln", so Edtstadler. Winzig betonte, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe deutlich vor Augen geführt, wie wichtig es sei, "als europäische Familien zusammenzustehen und unsere Werte zu verteidigen".

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte hingegen eine starke, handlungsfähige und soziale EU. "Stärkung und Erhalt von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und europäischen Werten ist das Fundament der EU, um das es jeden Tag zu kämpfen gilt", betonte Monika Vana, Delegationsleiterin der Grünen im Europarlament. Nur ein gemeinsames EU-Heer könne Europa schützen, sagte NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon.

Die großen Herausforderungen der EU seien neben dem Krieg in der Ukraine die Teuerung und die Abhängigkeit der EU in Energiefragen, sagte Rendi-Wagner. Die SPÖ-Chefin betonte die Bedeutung "einer EU, die für Menschenrechte und Freiheit und damit für den Frieden eintritt". Bei der Unabhängigkeit von russischem Gas müsse mehr getan werden. "Wichtig ist ein souveränes Europa, das sich vollständig aus der Energieabhängigkeit löst und die Energiewende sozial verträglich gestaltet", so Rendi-Wagner. Gleichzeitig müsse mutig vorangeschritten werden, um die Klimaziele zu erreichen. Es sei auch wichtig, die soziale Säule in der EU zu stärken. Die SPÖ-Europaabgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner forderten konsequente Maßnahmen zum Schutz der europäischen Demokratie und eine gerechtere Verteilung angesichts der hohen Inflation.

"Mut zu einer gemeinsamen Sicherheitspolitik“

"Die letzten Jahre und vielen Krisen, von der Gefährdung der Demokratie, des Friedens, des sozialen Zusammenhalts und nicht zuletzt der Klimakatastrophe haben gezeigt, dass wir eine starke und geeinte EU brauchen, um die Herausforderungen zu stemmen und das Wohlstandsversprechen der EU einlösen zu können", unterstrich Vana. Sie erinnerte an die Forderungen der EU-Zukunftskonferenz: Europas Bürger und Bürgerinnen wollten "mehr EU, aber auch eine andere EU, wie zum Beispiel eine Sozialunion mit europaweiten Mindesteinkommen".

Gamon forderte "Mut zu einer gemeinsamen Sicherheitspolitik, Mut zu den Vereinigten Staaten von Europa". Autokraten wie Russlands Präsident Wladimir Putin würden die europäischen Schwachstellen eiskalt ausnutzen. Die Lehren aus diesem Krieg könnten nur zügige Schritte in Richtung der Vereinigten Staaten von Europa mit einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sein, so Gamon. "Wir dürfen es nicht länger anderen überlassen, unsere Freiheit zu verteidigen. Mit einer gemeinsamen Verteidigungsunion und einer europäischen Berufsarmee sorgen wir für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union." Ziel müsse neben der EU-Armee vor allem das Ende des Einstimmigkeitsprinzips sein.

