Nehammer vor Orban-Besuch: "Verharmlosung ist inakzeptabel"

Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) will heute den diversen internationalen Aufrufen folgen und Ungarns Premier Viktor Orban auf dessen schockierende Rede vom Wochenende ansprechen. Für ihn gebe es keine "Zweifel, dass diese Aussagen natürlich zu kritisieren sind", hielt Nehammer vor Orbans Wien-Besuch fest.

Dieser hatte vor Anhängern im rumänischen Baile Tusnad in einem verstörenden Witz über Gas-Sparpläne der EU auf die Gaskammern des Nazi-Regimes angespielt. Orban kritisierte zudem, dass sich "die europäischen Völker mit den Ankömmlingen von außerhalb Europas vermischen" und warnte deshalb vor einer "gemischtrassigen Welt".

Weshalb etwa der Vizepräsident des Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, an Österreichs Kanzler appellierte, morgen seinen ungarischen Gast zur Rede zu stellen. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das direkte Gespräch nicht scheue", kündigte Nehammer an. Denn "alles, was mit Verharmlosung zu tun hat, ist für uns inakzeptabel", verwies der Kanzler auf Österreichs besondere Verantwortung und auf die Initiativen gegen Antisemitismus im eigenen Land.

Orban selbst reagierte gestern auf den Rücktritt von Zsuzsa Hegedus als Regierungsberaterin. Die Rede "hätte selbst Goebbels gefallen", hatte Hegedus zum Abgang schockiert festgehalten.

In einem kurzen Schreiben an seine langjährige Wegbegleiterin verwies Orban auf seine christlichen Überzeugungen. "Wir kennen uns ewig und du kennst meine Auffassung, nach der der liebe Gott jeden Menschen nach seinem Bild erschaffen hat", schrieb Orban. Deswegen sei Rassismus in seinem Fall "ab ovo ausgeschlossen".

Klare Worte zu Orbans Aussagen über "Rassenvermischung" fand Ungarns Oberrabbiner Robert Fröhlich: "Viele Rassen bevölkern unseren Planeten. Auf zwei Beinen, arbeitend, sprechend, manchmal auch nachdenkend gibt es aber nur eine Rasse auf dieser Erde: den Homo sapiens sapiens. Diese Rasse ist eine und unteilbar."

Ab 11.00 Uhr in Wien

Orban wird heute um 11.00 Uhr in Wien erwartet, wo er am Ballhausplatz mit militärischen Ehren empfangen wird. Ursprünglich war als Hauptthema des nachbarschaftlichen Staatsbesuchs bei Nehammer der Kampf gegen die illegale Migration geplant.