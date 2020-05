Nehammer und Tanner: Geplänkel um (Nicht-)Verständigung Doskozils

Während aus dem Ministerium verlautete, Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) sei über den Besuch in Kenntnis gesetzt worden, sah man bei der SPÖ eine Missachtung sonst üblicher Gepflogenheiten. Nickelsdorf. "Über den voraussichtlichen Besuch des Innenministers Nehammer und der Verteidigungsministerin Tanner in Nickelsdorf am heutigen Tage ist der Landeshauptmann seitens der Polizei benachrichtigt worden", hieß es aus der Landespolizeidirektion Burgenland zur APA. Die Benachrichtigung sei am Montag erfolgt.

"Das mag schon sein, aber darum geht es uns gar nicht", stellte dazu SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst fest. "Es geht darum, wenn Minister in ein Bundesland reisen, dass sich das Ministerbüro beim Landeshauptmann-Büro anmeldet und man ein Commitment findet, ob man den Termin gemeinsam macht", wie dies auch unter Doskozil als Verteidigungsminister gehandhabt worden sei, so Fürst. Der SPÖ-Politiker ortete in der Vorgangsweise beim Nickelsdorf-Termin "eine Verletzung von gut eingeführten Commitments".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.