Nehammer und Gewessler kündigen Widerstand an

In Österreich stoßen die Pläne aus Brüssel auf heftigen Widerstand. Gleich nach Bekanntwerden des Entwurfs der EU-Kommission meldete sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) zu Wort. Sie sprach von einer "Nacht-und-Nebel-Aktion", mit der die Kommission "einen Schritt Richtung Greenwashing von Atomkraft und fossilem Gas" gemacht habe. "Weder die Atomkraft noch das Verbrennen von fossilem Erdgas haben in der Taxonomie etwas verloren. Denn sie sind klima- und umweltschädlich und zerstören die Zukunft unserer Kinder", sagte Gewessler. Der Entwurf werde "genau geprüft", vor rechtlichen Schritten werde man "nicht zurückschrecken".

Gestern stärkte ihr Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) den Rücken – zumindest was die Ablehnung von Atomkraftwerken betrifft: "Österreichs Haltung zur Atomkraft ist völlig klar: Für uns ist das keine nachhaltige Form der Energieproduktion, das habe ich auch beim letzten EU-Gipfel sehr deutlich gemacht", so Nehammer. Atomstrom sei "teuer, riskant und gefährlich, er ist für Österreich kein Beitrag zum Klimaschutz". Ausgeklammert blieb in der Stellungnahme aus dem Kanzleramt Gas, aber Nehammer kündigte an, dass "wir weiterhin auf erneuerbare Energieträger setzen und auf europäischer Ebene weiterhin gegen den Ausbau von Atomkraft kämpfen werden, Umweltministerin Gewessler hat hier meine volle Unterstützung." Auch Finanzminister Magnus Brunner (VP) hatte den Vorschlag der EU-Kommission bereits ablehnend bewertet.

Bundeskanzler Nehammer Bild: APA

Von "ganz schlechten Nachrichten für den Klimaschutz" und einem "Kniefall vor den mächtigen Atom- und Gaslobbys" sprach Oberösterreichs Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne). Auch er begrüßte die Ankündigung Gewesslers, die EU-Kommission notfalls mit Klagen an der Umsetzung zu hindern, er verwies auf ein bereits beauftragtes Rechtsgutachten zu der Frage.

SP-EU-Abgeordneter Günther Sidl sieht ein "völlig falsches Signal", das "unseren Bemühungen für eine echte nachhaltige Energiewende" entgegenstehe. Der Brüsseler FP-Mandatar Georg Mayer sprach von einem "fragwürdigen Zeichen" und forderte im EU-Parlament einen "Schulterschluss über die Parteigrenzen hinweg, um die Einstufung von Kernenergie als ökologisch nachhaltig zu verhindern". Angelika Winzig, VP-Delegationsleiterin im EU-Parlament, kritisierte den "gefährlichen Weg". (jabü)